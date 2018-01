Hospizverein benötigt Verstärkung

Helmstedt In Helmstedt sollen weitere Begleiter für Schwerstkranke ausgebildet werden.

Ein kleines Wohnzimmer, die Rollläden sind schon heruntergelassen. Auf einem Tisch ein paar Kekse und eine Kerze. Das Wohnzimmer gehört Marianne Sommermeyer. Die 85 Jahre alte Fleischerwitwe aus Helmstedt ist sterbenskrank.

Sie leidet an Magenkrebs. Ein Geschwür wächst die Speiseröhre entlang. Sie kann ihren Krebs fühlen, ihren Tod. Vor drei Monaten bekam sie die Diagnose. Es folgte eine Operation, doch eine Therapie lehnte sie ab. Wie lange sie noch hat? Tage, Wochen, so genau konnten oder wollten ihr die Ärzte das nicht sagen. Sie wolle so lange durchhalten, wie es geht.

„Wie stelle ich mir meinen Abschied vor? Das ist eine der Fragen, die wir uns stellen.“ Joachim Scherrieble, Vorsitzender des Hospizvereins Helmstedt.

Auf diesem Weg steht ihr Brigitta Küpper vom Verein Hospizarbeit Hemstedt bei. Küpper ist eine ehrenamtliche Sterbebegleiterin.

Zurzeit sind 40 ehrenamtliche Begleiter, wie Brigitta Küpper, im Verein organisiert. 34 von ihnen seien derzeit einsatzbereit, erklärte der Vereinsvorsitzende Joachim Scherrieble. Sie alle haben eine Monate dauernde Ausbildung oder auch Fortentwicklung, wie Brigitta Küpper es nennt, absolviert.

Ein wesentliches Element sind Selbsterfahrungen, Selbstreflexion und die Suche nach einer Antwort auf die Frage: „Wie würde ich mir meinen Abschied vorstellen?“

Auch das Wissen über Phasen des Todes, medizinische Grundlagen, Psychologie und Sprache, juristische Elemente – es ist ein umfangreiches Programm.

Im Frühjahr möchte der Verein den achten Kurs starten. Wiederum dauert die Ausbildung zum ambulanten Begleiter elf Monate; nicht jeder eignet sich bei aller Gutmütigkeit zu diesem Engagement. Der Bedarf ist groß, jährlich fragen bis zu 120 Betroffene nach dem Einsatz der Begleiter.

Den größten Teil der Kosten, etwa für Referenten und Spezialisten der verschiedenen Gebiete, trägt er und gewinnt dafür Menschen mit Empathie und der Fähigkeit, ihr Selbst in den Hintergrund zu stellen.

Gerufen werden die Begleiter unter anderem von Betroffenen, von Ärzten, Angehörigen oder Pflegeheimen. Bis zu 120 sterbende Menschen begleiten sie im Jahr auf dem letzten Weg. Und niemand kann sagen, wie lange das dauert, denn allein der Sterbende steht im Mittelpunkt.

Vor ein paar Wochen hat Marianne Sommermeyer ihren bevorstehenden Tod realisiert. Reden, sagte sie bei einem Besuch unserer Zeitung, helfe. Brigitta Küpper tut das mit ihr. Viel mehr noch hört sie einfach zu. „Sterbende müssen es doch schön haben“, sagt Marianne Sommermeyer. Genau darum bemühen sich die Ehrenamtlichen des Vereins Hospizarbeit Helmstedt täglich. Und sie brauchen Verstärkung.

