Der Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht soll neuer Umweltminister in Schleswig-Holstein werden. Foto: Bernd Thissen/dpa

Kiel Der Wolfenbütteler soll der Nachfolger von Robert Habeck werden. Die Grünen wollen am Samstag ihre Entscheidung bekanntgeben.

Überraschung in Kiel: Wird Jan Philipp Albrecht Umweltminister?

Neuer Umweltminister in Schleswig-Holstein soll für die Grünen der Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht werden. Der 35-Jährige Wolfenbütteler soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Robert Habeck ablösen, der vor fünf Wochen zum Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt worden war. Zunächst hatte die Zeitung „Die Welt“ darüber berichtet. Die Grünen wollen ihre Entscheidung am Sonnabend in Kiel offiziell vor der Presse bekanntgeben, unmittelbar nach einer Sitzung des Parteirats. Der Landesvorstand hatte einstimmig für Albrecht votiert.

Die Personalie gilt eher als Überraschung und war zunächst nur einem sehr kleinen Kreis bekannt. Lange Zeit galt Bundstagsfraktionsvize Konstantin von Notz als Favorit für die Habeck-Nachfolge. Der Rechts- und Internetexperte hätte den ersten Zugriff gehabt, aber er entschied sich dafür, auf der Bundesebene zu bleiben.

Die Bundes-Grünen hatten Habeck per Satzungsänderung eine Übergangszeit von bis zu acht Monaten zugestanden, in der er noch Minister bleiben darf. Wann der Wechsel im Land vollzogen wird, war bisher offen.

Habeck führt das Ministerium seit 2012, zunächst in einer Regierung mit SPD und SSW, seit 2017 in einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Der Jurist Albrecht ist im EU-Parlament derzeit digital-, innen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion.

Albrecht ist seit 1999 Mitglied der Grünen und von 2001 bis 2003 saß er im Kreisvorstand in Wolfenbüttel. Seit 2004 ist Albrecht Abgeordneter im Europäischen Parlament.