Damit kein Mensch alleine gehen muss

Braunschweig Diese Gruppe sorgt für würdige Bestattungen, wenn keine Angehörigen am Grab stehen.

Der letzte Weg. Würdig soll er sein. Anteilnahme im Tod. Auch wenn keine Angehörigen bereitstehen, um Abschied zu nehmen, keine Freunde, keine Bekannten. Wenn kein Mensch sonst eine Blume aufs Grab legt, dann sind sie da: die Ehrenamtlichen der Begleitgruppe für Bestattungen ohne Angehörige. Angesiedelt bei der Hospizarbeit Braunschweig.

Seit gut zehn Jahren gibt die derzeit 14-köpfige Schar Menschen, die sie gar nicht kennen, das letzte Geleit. „Ein stiller Dienst“, meint Ulrich Kreutzberg, und Elisabeth Reiß sagt: „Jeder dieser Toten war ein Teil unserer Gemeinschaft – und so verabschieden wir ihn auch.“

150 bis 200 solcher Bestattungen gibt es im Jahr in Braunschweig. An jedem letzten Mittwoch im Monat ist auf dem Hauptfriedhof eine Sammelbestattung für jene vorgesehen, die vergessen scheinen. Mal eine Urne, mal zwei. Vielleicht sogar ein Dutzend. Kein Mensch da, der das Begräbnis ausrichten würde, eine Trauerfeier. Wenn sich niemand findet, muss die Stadt einspringen und die Kosten übernehmen. Sozialbestattung heißt das dann. Die Pfarrer der Stadt wechseln sich ab, um am Grab wenigstens eine kurze Andacht zu halten.

Manchmal werden die Begleiter auch auf den Stadtfriedhof gerufen. Dort sprechen sie selbst ein paar Worte. Nicht selten Zeilen von Michael Ende aus dem Gedicht „Anderwelt“. Schön und tröstlich. So heißt es da: „Es gibt einen See in der Anderwelt. Drin sind alle Tränen vereint, die irgendjemand hätt’ weinen sollen, und hat sie nicht geweint …“

Die Begleiter kennen kaum mehr als den Namen des Toten, sein Alter, vielleicht den Geburtsort. Viel Raum für Fantasie. Wer war er? Warum ist keiner da, ihn zu betrauern? Ob ich ihm vielleicht mal auf der Straße begegnet bin? Und immer mal wieder auch die Frage: Wie geht die Gesellschaft mit ihren Menschen um, wie mit der Einsamkeit Einzelner?

Empathie. Für Bodo Giesow gehört sie bei seinem Ehrenamt unbedingt dazu. Sonst könne man ja auch einfach ein Band laufenlassen. Nie wird er vergessen, wie er das Neugeborene zu Grabe trug. Ungewollt von den Eltern. Geboren und gestorben auf einer Toilette. Klein der Sarg, hellblau und nur 60 Zentimeter lang. „Ich habe nie etwas Ergreifenderes erlebt als diese Bestattung“, gesteht Giesow. Angelika Wessel derweil erinnert sich an einen Mann, der elf Monate tot in einer Gartenlaube lag. „Fast wäre er stillschweigend verschwunden“, sagt sie. Die Erinnerung gehe ihr noch heute unter die Haut.

Doch manchmal – nicht oft, aber immerhin – gibt es am Grab auch Überraschungen. Wenn dann eben doch jemand auftaucht, um Abschied zu nehmen. Zögerlich vielleicht und ein bisschen unsicher. Ein Nachbar, ein alter Schulfreund, ein Arbeitskollege. Irgendwer, der vom Tod und vom Begräbnis gehört hat. Dann freuen sich die Begleiter still. Weil der Abschied dann noch würdiger ist.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Begleitgruppe für Bestattungen ohne Angehörige der Hospizarbeit Braunschweig Das Ziel: Menschen einen würdigen Abschied zu bereiten, wenn sonst niemand am Grab stünde. Kontakt: Hospizarbeit Braunschweig, Bruchtorwall 9-11. (0531) 1 64 77. Mail: info@hospizarbeit-braunschweig.de