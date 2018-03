Über 100 Unfälle in der Region - ein Schwerverletzter

Glatte Straßen haben in der Nacht und am Samstag in der Region zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen geführt. In Wolfenbüttel verletzte sich eine Person schwer. Insgesamt spricht die Leitstelle der Polizei von 116 Unfällen in der Direktion Braunschweig, die sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignet haben. Hier ein kurzer Überblick über die wetterbedingten Unfälle in unserer Region.

Wolfenbüttel

Wegen des Wintereinbruchs kam es in der Nacht zu Samstag zu 22 Unfällen. Bei 20 Verkehrsunfällen entstand lediglich Sachschaden. Bei zwei Unfällen verletzten sich eine Person schwer und zwei Personen leicht. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Der folgenreichste Unfall passierte auf der K90. An der Einmündung nach Fümmelse kam es zu einer Vorfahrtsverletzung - dabei verletzte sich ein 37-Jähriger schwer. Laut Polizei bestehe aber keine Lebensgefahr.

Braunschweig

Im Braunschweiger Stadtgebiet gab es laut Polizei 39 Unfälle - 12 davon auf der Autobahn. Dabei sei aber alles glimpflich verlaufen. "Es gab nur Blechschäden", sagt ein Polizeisprecher.

Peine

Wie die Polizei in Peine meldet, kam es im Peiner Stadtgebiet und im gesamten Landkreis zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen zu 35 Verkehrsunfällen. "Viele Fahrzeug-Führer kamen aufgrund der Straßenverhältnisse in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landeten mit ihren Fahrzeugen teils auf Feldern, in Straßengräben oder prallten gar gegen Bäume", sagt ein Polizeisprecher. Vier Personen verletzten sich dabei leicht.

Am Freitag verlor ein PKW-Fahrer auf der B65 zwischen Dungelbeck und Sierße die Kontrolle über sein Auto und prallte seitlich gegen einen Baum. Er verletzte sich ebenso leicht wie eine junge Fahrerin, die am frühen Samstag auf der K52 zwischen Sonnenberg und Denstorf. Auch sie rutsche auf der glatten Straße gegen einen Baum. Auf der L475 zwischen Broistedt und Barbecke sowie auf der L413 zwischen der B494 "Deutscher Kaiser" in Richtung Klein Solschen mussten zwei LKW-Fahrer aufwendig geborgen werden. Beide kamen ohne Verletzungen davon.

Salzgitter

Am Samstagmorgen fuhr eine Autofahrerin auf der Nord-Süd-Brücke in Salzgitter-Bad über die Leitplanke. Laut Polizei befreiten die Einsatzkräfte die Frau aus ihrem Wagen und brachten sie nach kurzer Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt registrierte die Polizei in Salzgitter rund 20 Unfälle wegen Straßenglätte - "allesamt Blechschäden", wie ein Sprecher mitteilt.

Gifhorn

"Hauptsächlich Blechschäden und ein paar leicht Verletzte", so lautet die Bilanz der Polizei Gifhorn am Samstagvormittag. Insgesamt habe es wegen glatter Straßen rund 27 Unfälle gegeben.

Helmstedt

Fünf Mal musste die Polizei Helmstedt ausrücken. Drei Mal krachte es in Helmstedt, einmal im Bereich Lehre-Wendhausen und einmal in Königslutter. Auch hier berichtet die Polizei nur von Blechschäden.

Wolfsburg

Am seltensten krachte es im Raum Wolfsburg. Es gab lediglich einen wetterbedingten Unfall - und zwar am Freitagabend gegen 20.30 Uhr bei Vorsfelde. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfall glimpflich ausgegangen.

Harz

Im Harz kam es nach starkem Schneefall zu mehreren Unfällen. In Clausthal-Zellerfeld im Kreis Goslar wurde daraufhin eine Straße mehrere Stunden lang gesperrt. Räumfahrzeuge waren durchgehend unterwegs, die Straßen vom Schnee zu befreien. Die Polizei im Oberharz warnte vor Schneeverwehungen. „Winterreifen sind Pflicht! Fahren Sie vorsichtig.“

Wetterlage

Der Deutsche Wetterdienst rechnete am Samstag zwischen Harz und Weserbergland mit 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in Harzhochlagen mit 20 bis 40 Zentimetern. Die Meteorologen warnten vor teils starken Schneeverwehungen. Landesweit mussten Autofahrer mit Glättegefahr rechnen. „Es herrscht verbreitet Dauerfrost“, so der Deutsche Wetterdienst. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte wegen der wetterbedingt problematischen Straßenverhältnisse einen Besuch in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ab. dpa/feu