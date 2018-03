In Braunschweig fehlen bis 2035 etwa 17 000 Wohnungen

In Braunschweig und Wolfsburg werden Wohnungen immer knapper. Bezahlbarer Wohnraum ist längst nicht nur in den beiden boomenden Großstädten unserer Region Mangelware. In Niedersachsen will ein neues Bündnis das Problem jetzt gemeinsam angehen. Es ist breit aufgestellt, besteht aus gut 30 Partnern,...