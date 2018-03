Kulturverein rettet das Dorfmuseum in Lehre

„Bewaret dat ole, schaffet dat nie“ – so lautet das Motto des Kulturvereins Lehre, der sich seit zehn Jahren um die Traditionspflege, das Schaffen neuer Kulturangebote und die Förderung dörflicher Gemeinschaften innerhalb der Gemeinde Lehre kümmert.

Eigentlich sollte mit der Gründung des Kulturvereins seinerzeit nur das Dorfmuseum in Lehre gerettet werden. Die damals finanziell klamme Gemeinde konnte die jährliche Miete für die Museumsräume nicht mehr stemmen.

Umgehend traten dem neuen Verein gleich mehrere Dutzend Personen bei. „Es wurde schnell deutlich, dass ein Teil der Mitglieder mehr für die Gemeinde tun wollte, als nur einen jährlichen Beitrag zu entrichten“, erinnert sich Andreas Busch, seit Vereinsgründung Vorsitzender des Kulturvereins.

Das Dorfmuseum konnte dank der Unterstützung des Kulturvereins erhalten werden, es hat weiter seinen Standort im historischen Ortskern an der Straße Neue Reihe. Zudem betätigt sich der Kulturverein seit seiner Gründung an der Organisation von zwei großen Traditionsveranstaltungen in Lehre: dem Weihnachtsmarkt und dem Herbstflohmarkt in der Börnekenhalle.

„Wir helfen bei der Organisation, vermitteln Kontakte, schaffen Strukturen“, umschreibt der stellvertretende Vorsitzende Olaf Kapke das Aufgabenspektrum des Kulturvereins, der aktuell 110 Mitglieder hat. Als neue Veranstaltungen hat der Kulturverein in Lehre das Adventsfenster, die Adventsfahrten, Lesungen und den „Lehrschen Museumstag“ ins Leben gerufen. Für dieses Jahr ist geplant, erstmals ein Bürgerfrühstück in Lehre zu veranstalten.

Weiterhin unterstützt der Kulturverein finanziell Vereine, Verbände und kommunale Einrichtungen innerhalb des Gemeindegebietes. 8000 Euro wurden seit der Gründung neben dem jährlichen Dorfmuseum-Mietzuschuss beispielsweise an das örtliche Palliativnetzwerk oder den Ortsverein des Roten Kreuzes, die Grundschule Lehre, die Flechtorfer Linedancer, den Wendhausener Mühlenförderverein, die kommunale Jugendpflege oder den Verein „Willkommen in Lehre“ gespendet.

„Die Vielschichtigkeit des Vereins- und Verbandslebens ist die Grundlage unserer dörflichen Gemeinschaften. Und genau diese Strukturen wollen wir stärken“, erklärt Olaf Kapke.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name des Kandidaten Kulturverein Lehre Das Ziel: Erhalt und Pflege von Traditionsveranstaltungen und Schaffung neuer kultureller Angebote. Ein weiteres Ziel ist die Förderung dörflicher Gemeinschaften durch finanzielle Unterstützung von Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen. Die Partner: Keine weiteren Institutionen, alles ehrenamtlich. Kontakt: Vorsitzender Andreas Busch, Ochsenkamp 1, 38165 Lehre; E-Mail: info@kulturverein-lehre.de