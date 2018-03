Zeitgeschenke für die Kleinsten

Mit gemeinsamem Basteln fing alles an: Silke Nehring-Wende mit Bebelhof-Grundschülern im Martin-Luther-Gemeindehaus. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Ein einziges Wort nur: „Freude!“ Silke Nehring-Wende muss nicht umständlich erklären, warum sie sich für die Initiative „Schenk mir eine Stunde“ ins Zeug legt. Freude, die sie Kindern machen kann, wird ihr selbst zur Freude. „Eine klare Win-win-Situation“, meint die 52-Jährige lächelnd.

Vor sechs Jahren hat sie mit ihrer Nachbarin Andrea Moschner, Lehrerin an der Grundschule Bebelhof, und Pfarrerin Inka Baumann die Idee geboren, Kinder dort zu fördern. Ihnen Zeit zu schenken, die ihnen die Eltern nicht geben können, weil sie berufstätig sind. Basteln, singen, backen, zaubern – es gibt viele Möglichkeiten, Jungen und Mädchen vom Bebelhof ein bisschen Spaß zu bereiten. „Wir sind engagierte Eltern jugendlicher Kinder, die etwas von dem Glück abgeben möchten, das wir selbst im Leben hatten“, begründet sie das Ehrenamt.

Was im kleinsten Rahmen begann, ist zu einer großen Sache geworden. Rund 50 Helferlein sind inzwischen dabei. Und es wird längst nicht mehr nur gebastelt. „Wir richten uns bei unserem Angebot ganz nach dem Bedarf der Schule“, betont Silke Nehring-Wende. Eine wichtige Ansprechpartnerin sei dabei die Schulsozialpädagogin Beatrix Schwetje.

Die Initiative steht nun auf mehreren Beinen: bietet Patenschaften auf, sorgt für Fitness und gesunde Ernährung, gibt Nachhilfe und verhilft zur Verwirklichung von Träumen. Wie etwa Klavier- oder Schwimmunterricht. In diesem Sommer geht es erstmals auch zum Segeln auf den Südsee. „Die Kinder sind immer unendlich dankbar, und bei solch einer erfrischenden Freude springt der Funke ganz schnell auch bei unseren neuen Helfern über“, meint die Initiatorin. Auch professionelle Trauerbegleitung ist Teil des Projekts.

130 Kinder aus 15 Nationen. Die Jungen und Mädchen der Grundschule Bebelhof kommen aus ganz unterschiedlich geprägten Familien. Manche haben viel Geld, mancher weniger. Manche brauchen Betreuung, andere ein bisschen finanzielle Unterstützung. Zum Beispiel wenn es um die Teilnahme am Zirkusprojekt geht oder um einen Theaterbesuch.

Silke Nehring-Wende ist eine gute Netzwerkerin. „Und seit Generationen in Braunschweig beheimatet“, erklärt sie schmunzelnd. So kennt sie auch jede Menge Menschen, die der Initiative gerne mit Geld unter die Arme greifen. „Die erste Spende gab’s von meiner Schwiegermutter“, sagt sie lachend. Dann erzählt sie uns auch noch von den Strickfreundinnen, die nach einer Zeitungsmeldung auf die Idee kamen, den Erlös der selbst gestrickten Socken – Produkte der gemeinsamen Plauderstunden– der Initiative „Schenk mir eine Stunde“ zu spenden. 800 Euro. Kein Pappenstiel. „Es hat sich rumgesprochen, was wir tun. Das ist toll.“

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Schenk mir eine Stunde: eine Initiative von Silke Nehring-Wende und etwa 50 Helfern Das Ziel: die Förderung und Unterstützung von Kindern der Grundschule Bebelhof Die Partner: die Grundschule Bebelhof mit ihrem Förderverein Kontakt: Silke Nehring-Wende, 01 73-2 16 74 16.