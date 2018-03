Eine Trostinsel für trauernde Kinder

Sich verstehen ohne ein gesprochenes Wort. Sich aufgehoben fühlen. Mal wieder unbeschwert sein. Für Kinder und Jugendliche ist das in bestimmten Situationen nicht gerade leicht. Insbesondere, wenn sie ein geliebtes Familienmitglied verloren haben.

In Wolfsburg gibt es einen Ort, an dem sie aufgefangen werden: Die Trostinsel der Hospizarbeit Region Wolfsburg bietet regelmäßige Treffen in den gemütlichen Räumen in der Eichendorffstraße an. Die Wände sind farbenfroh gestrichen, es gibt jede Menge Gesellschaftsspiele, Bastelmöglichkeiten, Bücher – und vieles mehr. So erstellen die jungen Menschen beispielsweise Erinnerungsbücher für ihre verstorbenen Angehörigen. Neben den schönen gemeinsamen Erlebnissen sind die Kinder in ihrer Gestaltung ganz unterschiedlich: Rezepte von leckeren Gerichten, die die Oma oder die Mutter immer kochte, finden hier beispielsweise ihren Platz. Geheime Botschaften ebenso.

Rund 100 Familien aus der Region nutzen das Angebot mittlerweile. „Wir sagen den Kindern immer: Ihr kommt so lange zu uns, wie ihr uns braucht“, berichtet Trauerbegleiterin Dagmar Huhnholz. Es gibt also keinen Kursus, der nach zehn Einheiten beendet ist. Und so kommen manche über Jahre. Die Treffen finden allerdings nicht ausschließlich in den Räumen statt: So nehmen die Kinder auch an einem Projekt mit Pferden in Braunschweig-Dibbesdorf teil. Tiere sind tolle Begleiter, weiß Huhnholz aus jahrelanger Erfahrung. Beim Besuch eines Bildhauers haben die Kinder darüber hinaus die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken.

Die Arbeit der Trostinsel ist ausschließlich spendenfinanziert, der Bedarf liegt bei 50 000 Euro pro Jahr. 25 Ehrenamtliche haben sich schulen lassen und kümmern sich um die jungen Menschen. Es kürzlich wurden wieder Zertifikate überreicht. „Ich bewundere die Ehrenamtlichen. Es ist keine leichte Arbeit“, zollt Huhnholz den vielen engagierten Helfern Anerkennung.

Insgesamt unterstützen 170 Ehrenamtliche die Hospizarbeit Region Wolfsburg, die allerdings sehr weitfassend ist. 13 Betten stehen zur Verfügung. Damit ist das Wolfsburger das größte in Niedersachsen.

Der Start der Trostinsel vor zehn Jahren indes begann in einer Dachgeschosswohnung direkt im Hospiz. „Doch irgendwann platzten wir aus allen Nähten. Wir konnten zudem nicht richtig laut sein“, berichtet Huhnholz. Hinzu kam, dass die Wohnung nicht barrierefrei war. Vor gut einem Jahr folgte der Umzug in die unmittelbare Nachbarschaft.

Name des Kandidaten: Trostinsel, Hospizarbeit Region Wolfsburg. Das Ziel: Enttabuisierung des Themas, Anlaufstelle für trauernde Kinder und Jugendliche, Entlastung der familiären Trauersituation, einen Treffpunkt für Trauer schaffen, Fragen gemeinsam beantworten, Zeit schenken. Die Partner: Dieses Angebot wird unterstützt von allen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe in Wolfsburg. Kontakt: Hospizhaus Wolfsburg, Eichendorffstr. 7 bis 9, 38440 Wolfsburg. Email: info@hospiz-wolfsburg.de.