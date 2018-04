Braunschweig Das Spendengeld kommt 14 Projekten in unserer Region zugute, die sich für Krebspatienten und ihre Angehörigen einsetzen.

„Goldenes Herz“: 135000 Euro für Krebs-Hilfe in unserer Region

Es war mehr als eine bloße Spendenübergabe. Ein Panorama der Engagierten war da im großen Saal des BZV-Medienhauses zu bestaunen. 135 667,69 Euro, gespendet von den Lesern unserer Zeitung, wurden hier an 14 Projekte aus der ganzen Region überreicht, die sich für Krebspatienten und ihre Angehörigen einsetzen. Nachdem alle Projekte ihre Arbeit kurz vorstellten, gestand Chefredakteur Armin Maus beeindruckt: „Wie viel Kraft Sie mobilisieren, ist anrührend. Machen Sie bitte so weiter!“

In seiner Begrüßungsrede sprach Gastgeber Maus den rund 80 Engagierten, die ins BZV-Medienhaus gekommen waren, zunächst seinen Respekt aus. „Und unsere Leser teilen diesen Respekt“, so Maus, „denn sie haben diese Summe gespendet.“ Er dankte den Unternehmen, die sich „von Herzen und mit kräftiger Hand“ mit Großspenden am „Goldenen Herz“ beteiligt haben: Unter anderem die PSD-Bank, die Rewe-Gruppe, die Baugenossenschaft Wiederaufbau und die Firma Streiff & Helmold.

„Wir stehen bei den Lesern im Wort, dass das Geld genau dort ankommt, wo es soll.“ Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands

Die Übergabe der Spendengelder übernahm Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig. Dieser organisiert die jährliche Spendenaktion zusammen mit unserer Zeitung. „Wir, der Paritätische und die Zeitung, sind ein gutes Paar“, sagte er mit Blick auf die Spendenaktion. „Jeder Cent, der uns anvertraut wurde“, so Eschemann, „geht direkt an die Projekte“.

Damit die Spendenbeträge ausschließlich für die bekanntgemachten Projekte verwendet werden, habe man den Weg der Schenkung gewählt. Die überreichten Schenkungsverträge enthalten entsprechende Auflagen. „Wir stehen bei den Lesern im Wort, dass das Geld genau dort ankommt, wo es soll.“ Immer wieder unterbrach warmherziger Beifall die Übergabe der Spenden an die Vertreter der Krebs-Projekte. Etwa bei Holger Busse vom Verein „Lila Hilfe“: Bewegend schilderte er, wie er durch seine schwere Darm-Erkrankung seine Freunde verlor, weil er sich stark zurückzog. Später zog er daraus den Schluss, selbst in Vorträgen für einen offenen Umgang mit Darmkrebs und Morbus Crohn zu werben. „Es ist so wichtig, Angst und Scham abzubauen“, sagte er. Mit seinem Verein erfüllt er heute Erkrankten „Lebenswünsche“.

Jens Kirsch vom Wolfsburger Verein Heidi rief ins Gedächtnis, dass es jährlich in Deutschland rund eine halbe Million Krebs-Neuerkrankungen gibt, 1750 davon bei Kindern unter 15 Jahren. „Das zeigt, wie wichtig es ist, sich um dieses Thema zu kümmern“, betonte Kirsch.

Wie Armin Maus ermutigte auch Henning Eschemann die Anwesenden, die Spendenvergabe dazu zu nutzen, sich zu vernetzen. „Man weiß oft zu wenig voneinander. Hier ist Gelegenheit, sich kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.“