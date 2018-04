Bestes Frühlingswetter in der Region – dank Hoch „Leo“

Hoch „Leo“ bringt ein Frühlingswochenende wie aus dem Bilderbuch mit Sonne und blauem Himmel nach Deutschland. Die Temperaturen steigen bis auf sommerliche 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag prognostizierte. Nachts muss allerdings vorerst weiter mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Wochenende soll dann vielerorts die 20-Grad-Marke geknackt werden: Zwischen 16 bis 23 Grad liegen die Temperaturen am Samstag und Sonntag in weiten Teilen Deutschlands, hieß es, lokal sei sogar noch mehr Wärme möglich.

Werden 25 Grad erreicht, sprechen Meteorologen von einem Sommertag. „Es herrscht Sonnenbrandgefahr. Die Sonne scheint im April schon sehr kräftig“, warnte der Meteorologe Jens Oehmichen vom DWD in Leipzig.

Im Westen und Nordwesten sollen in der Nacht zum Sonntag Wolken aufziehen, immerhin bleibt es tagsüber trocken. Die Wolken zeigen sich auch zu Wochenbeginn im Westen. Danach erwarten die Meteorologen dann bundesweit wechselhaftes Aprilwetter, es bleibt der Vorhersage zufolge aber mild. dpa