„Seitentausch“ bei MAN und Lebenshilfe

MAN-Azubis und Lebenshilfe-Mitarbeiter machen gemeinsame Sache – bei der Lebenshilfe in der Werkstatt und bei MAN etwa in der Metallwerkstatt oder der Fahrradreparaturabteilung.Foto: Franzen/Lebenshilfe

Von Menschen mit Beeinträchtigungen lernen – dieses Ziel verfolgt MAN Truck & Bus in Salzgitter, das mit seinen Azubis von der MAN Academy eine Kooperation mit der Lebenshilfe pflegt. Zwei Wochen hier, zwei Wochen da – für die Beteiligten ein Sprung in eine völlig andere, unberechenbare und wunderbare Welt. „Viele sind lebensfroh, die Motivation springt über“, hat MAN-Azubi Nico Doschke bei den Lebenshilfe-Mitarbeitern beobachtet, und Azubikollege Phillip Leischwitz sagt: „Ich würde immer wieder mit Leuten arbeiten, die es nicht so leicht haben.“

Seit 2013 ist der Austausch jährlich auf freiwilliger Basis. Bei MAN gibt es immer mehr Bewerber als eingesetzt werden können, berichtet Meister Dirk Heyroth. Und die Mitarbeiter der Lebenshilfe fänden diesen Teil ihrer Ausbildung „cool“, berichtet Pressesprecherin Elke Franzen, manche hätten gar nicht mehr weggewollt.

Und was machen die da? Sie arbeiten! In der Metallwerkstatt oder der Fahrradreparatur bei MAN, in der Werkstatt der Lebenshilfe, oder beim Kochen. „Man musste gar nicht so viel erklären“, sagt Leischwitz, den die Pfiffigkeit der Mitarbeiter, die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, überrascht hat. Franzen: „Sie haben andere Dinge gelernt als MAN-Mitarbeiter. Das ist nicht immer von Nachteil.“

MAN-Ausbildungsleiter Hans-Werner Ruhkopf weiß, dass die jungen Azubis viel mitnehmen aus dieser Begegnung und dem engen Kontakt – und umgekehrt. Die MAN-Azubis erführen eine enorme Persönlichkeitsentwicklung, und manch ein Lebenshilfe-Zugehöriger hat seine Selbstständigkeit ausgebaut, sagt Heyroth. „Sie machen einfach. Das haben sie uns voraus.“ Ein Projekt, von dem alle etwas haben.

Und das auch für unerwartete Anekdoten sorgte: Einmal hat ein Lebenshilfe-Mitarbeiter Ruhkopf überrascht, weil er fließend englisch sprach mit Studenten aus Conventry – sein Vater ist Englischer Offizier. Und für einen Mitarbeiter musste mal der Krankenwagen gerufen werden, da er über Herzschmerzen klagte. Beim sorgenvollen Anruf bei der Betreuerin erntete Heyroth schallendes Gelächter. Denn der junge Mann war schlicht verliebt, wie sich herausstellte – und ein überzeugendes Mitglied der Theatergruppe.

Ausschlaggebend für die Kooperation war ein etwa 18-jähriger Mann, den die MAN-Vertreter in der Lebenshilfe getroffen haben und der schlicht unter einer Vernachlässigung durch seine Eltern litt. „Er war auf dem Stand eines Zehnjährigen“, sagt Ruhkopf. „Und da haben wir gedacht: Da lässt sich doch was machen!“

DER GEMEINSAM-PREIS Beim Gemeinsam-Preis wird in diesem Jahr zum dritten Mal der „Rückenwind- Preis“ verliehen: eine Auszeichnung für Unternehmen und Institutionen, die das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter fördern. BS Energy stiftet den Preis. Die Jury entscheidet über den Preisträger. Dieser wird beim Festakt am 17. Mai verkündet. In den nächsten Tagen stellen wir die Kandidaten vor. Heute: MAN Truck & Bus AG Salzgitter – MAN Academy, Lebenshilfe Braunschweig und das Projekt „Seitentausch“ Das Ziel: Ausbildung; Persönlichkeitsbildung, Kompetenzaufbau Kontakt: MAN Truck & Bus AG – MAN Academy, Heinrich-Büssing-Straße 1, 38239 Salzgitter; Lebenshilfe Braunschweig gGmbH, Kaiserstraße 18, 38100 Braunschweig,