Bank gibt 50 000 Euro für Schulprojekte

Zum zwölften Mal hatte die PSD Bank Braunschweig den Wettbewerb „Ideen machen Schule“ aus. 76 Schulprojekte aus Süd-Ost-Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden eingereicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese fördert die Bank mit insgesamt 50 000 Euro, davon fließen 12 500 Euro an neun Projekte in unsere Region.

Mit 4 000 Euro erhielt das Projekt „Smartes Gewächshaus im vernetzten Schulgarten“ der Oberschule Calberlah (Kreis Gifhorn) den ersten Preis. Dort sind mit der Naturforscher-AG, dem Werken- und Technik-Kurs und der Schülerfirma, über 100 Schüler verschiedener Altersstufen in das Projekt involviert.

Weitere Preise gingen an die Hauptschule An der Klunkau – gleich zwei Preise (Salzgitter); Gymnasium Gaußschule, Gymnasium Raabeschule und Grundschule Völkenrode/Watenbüttel (Braunschweig); Gymnasium Anna-Sophianeum und Realschule (Schöningen); Integrierte Gesamtschule Wallstraße (Wolfenbüttel).

Carsten Graf, Vorstandssprecher der PSD Bank, sagt: „Die Projekte zeigen, dass in unseren Schulen viele Ideen schlummern.“