Sommer macht kurze Pause im Norden

Hannover Kalte Polarluft sorgt in Niedersachsen für Abkühlung. Festivalbesucher müssen am Wochenende keinen Sonnenbrand fürchten.

Gartenbesitzer und Landwirte freut’s: Bis Sonntag sind im Norden nach der langen Trockenperiode immer wieder Regenschauer zu erwarten. Auch kurze Gewitter seien möglich, sagte Tobias Schaaf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Das Tief „Cathy“ bringt kühle Polarluft, die Temperaturen sinken bis Samstag etwa auf etwa 17 Grad. Wer vor dem Deutschlandspiel bei der Fußball-WM am Samstag den Grill aufstellen will, sollte aufpassen, dass er nicht wegfliegt. Im gesamten Nordwesten sind dem DWD zufolge stürmische Böen und auch Sturmböen zu erwarten.

Pünktlich zum Start der Sommerferien kehrt nach der Vorhersage das Freibad-Wetter zurück. Die Temperaturen sollen ab Mittwoch, dem Tag der Zeugnisvergabe, verbreitet erneut sommerliche Werte über 25 Grad erreichen. Verantwortlich dafür ist Hoch „Daryl“, dessen Zentrum sich am Donnerstag noch westlich von Island befand.

Bundesweit registrierten die Meteorologen in diesem Jahr bereits vor dem kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni mehr als 30 Sommertage mit Höchstwerten über 25 Grad. Der Juni war laut Schaaf ungewöhnlich trocken und deutlich zu warm. Werden dafür Juli und August kühler und regnerischer? Das könne jetzt noch nicht berechnet werden, sagte der DWD-Experte. Während es im Norden bisher zu trocken war, gab es im Süden und Westen Deutschlands Ende Mai bereits tagelang Starkregen und damit verbundene Überschwemmungen.

Nach einer Auswertung des DWD ist der Harz besonders häufig von solchen heftigen Unwettern betroffen. Seit Einführung der flächendeckenden Wetterradarmessung im Jahr 2001 habe es in der Gegend um Wildemann (Landkreis Goslar) 48 Stunden Starkregen gegeben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Er hatte die Auswertung in Auftrag gegeben. Auf den Plätzen zwei und drei in Niedersachsen landeten Altenau und Clausthal-Zellerfeld mit 47 beziehungsweise 43,4 Stunden. „Die Nordränder der Mittelgebirge zählen grundsätzlich zu den gefährdetsten Gebieten in Deutschland“, sagte DWD-Klimaexperte Andreas Becker.