Bad Harzburg: Duo stiehlt Zigaretten im Wert von 1200 Euro

Zigaretten im Wert von 1200 Euro haben Diebe bereits im Sommer in Bad Harzburg gestohlen. Die Unbekannten schlugen laut Polizeibericht am 23. Juli gegen 15.30 Uhr in einem Getränkemarkt in der Mathildenhütte zu. Die Beamten fahnden jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem Mann und einer Frau.

Frau lenkte Verkäuferin ab

Mit einem Ablenkungsmanöver gelang es den Unbekannten, die Zigarettenstangen, die in einem Karton hinter dem Verkaufstresen aufbewahrt wurden, zu stehlen. Laut Bericht der Polizei betrat zunächst ein bislang unbekannter Mann den Getränkemarkt, sah sich um und verließ das Geschäft nach Kauf einer Flasche Mineralwasser wieder. Eine Frau lenkte wenig später im Außenbereich des Marktes die Verkäuferin ab. Währenddessen betrat der Mann die Verkaufsräume wieder, klaute die Zigaretten und verließ das Gebäude. Die Frau folgte ihm. Die Tatverdächtigen konnten mit einem grünen PKW der Marke Nissan Almers Tino fliehen.

Polizei hofft auf Hinweise

Die beiden Tatverdächtigen sowie das Fahrzeug wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei Bad Harzburg sucht jetzt mit Fotos nach den Tätern. Die Beamten bittet Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen sowie zum Fahrzeug machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter (05322) 911110 zu melden. pop