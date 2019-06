Betrunkener Lkw-Fahrer auf der A7 bei Seesen gestoppt

Einen betrunkenen Lkw-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zum Samstag auf der A7 bei Seesen gestoppt. Gegen 3.45 Uhr fiel ein Sattelzug auf, der von Kassel in Richtung Hannover unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. In der Polizeimeldung heißt es, dass der Lkw in Höhe Göttingen mehrere Warnbaken beschädigt haben soll.

Lkw-Fahrer ignoriert Polizeistreife

Bei Seesen nimmt ein Streifenwagen schließlich die Verfolgung des Sattelzugs mit unbeleuchtetem Auflieger auf. Obwohl die Polizisten den Fahrer per Signal zum Anhalten auffordern, setzt er seine Fahrt fort – auf nahezu drei Fahrstreifen.

Erst bei Bornum gelingt es den Polizisten, den 71-jährigen Fahrer auf einen Parkplatz zu lotsen. Der anschließende Alkoholtest bestätigt den Verdacht: Der Hamburger war mit 1,82 Promille unterwegs.