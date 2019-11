Was bringt das Jahr 2020? Stellen Sie Ihre Fragen!

Braunschweig. Das Orakel: Sieben Experten der Region blicken am Donnerstag, 5. Dezember, in die Zukunft und wagen Prognosen. Was wollen Sie wissen?

Wird Eintracht Braunschweig in die zweite Bundesliga aufsteigen? Bleibt Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Werden die Grünen dank der wachsenden „Fridays for Future“-Bewegung zur stärksten Kraft im Land?

Es sind Fragen wie diese, die sieben Experten aus unserer Region zum Blick in die Zukunft verleiten. Und auch Sie haben die Möglichkeit, mit uns im Kaffeesatz des kommenden Jahres zu lesen. Am Donnerstag, 5. Dezember, befragen wir im BZV Medienhaus in Braunschweig – wie in den vergangenen Jahren – unsere Orakel-Experten und sind dabei gespannt auf Ihre Fragen.

Diese Experten beantworten Ihre Fragen

Sieben Fachleute sprechen über Wirtschaft und Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft. Mit dabei sind in diesem Jahr Ulrich Menzel, emeritierter Professor für Internationale Beziehungen, Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des Landessportbundes, Wolf-Michael Schmid, Helmstedter Unternehmer und Ehrenpräsident der IHK, Hildegard Schooß, Gründerin des Mütterzentrums, Winfried Huck, Professor für Wirtschaftsrecht an der Brunswick European Law School, Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg und Wolfgang Durner, Vizepräsident für Studium und Lehre der TU Braunschweig.

Sie diskutieren und analysieren, was hier vor Ort, in Deutschland und in der Welt geschehen könnte. Seien Sie dabei, machen Sie mit!

So machen Sie mit

Das Orakel 2020 findet am Donnerstag, 5. Dezember 2019, statt. die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Einlass: 18 Uhr.

Anmeldung: Sie wollen beim Orakel dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns an. Per E-Mail: ida.wittenberg@bzv.de oder per Post an BZV Medienhaus, Ida Wittenberg, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig.

Und telefonisch unter (0531) 3900315. Sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter. Nennen Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Adresse, eine Rückrufnummer und die Zahl der gewünschten Plätze.

Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen! Was möchten Sie von den Experten wissen? Welche Prognose für das Jahr 2020 interessiert Sie besonders?

Schicken Sie uns Ihre Fragen an antworten@bzv.de

Wir leiten diese an die Experten weiter. Per Post: Braunschweiger Zeitung, Chefredaktion, Stichwort: Orakel, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig.