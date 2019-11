Ein Jugendclub in Diesdorf, Sachsen-Anhalt, ist komplett ausgebrannt. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Diesdorf. Der Jugendclub in der Nähe von Wittingen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein großer Sachschaden.

Ein Jugendclub in Diesdorf in der Nähe von Wittingen ist am Sonntagmorgen vollständig abgebrannt. Gegen 3.11 Uhr erhielt die Polizei nach eigenen Angaben eine Meldung über den Vollbrand.

44 Einsatzkräfte der Feuerwehren Diesdorf, Apenburg, Dähre, Rohrberg und Beetzendor löschten den Brand – der Jugendclub brannte dennoch vollständig aus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro, Die Ursache sei bisher noch nicht bekannt.