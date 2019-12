Leser erleben historisches Wolfenbüttel und Gebhardshagen

Einen spannenden Ausflug in die Geschichte der Region erlebten 40 Leserinnen und Leser unserer Zeitung am Wochenende. Gemeinsam mit der Allianz für die Region hatte unsere Zeitung zu eine Zeitreise eingeladen. Was ist antichambrieren? Wird bei Hofe á la Francaise oder á la Rus diniert? Wie hielten...