Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern gesegnete Weihnachten!

Kinder und alte Menschen basteln gemeinsam im Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus in der Hugo-Luther-Straße in Braunschweig.

Braunschweig. Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern eine gesegnete Weihnacht, in der vor allem eines wichtig ist: Das Gemeinsame. Frohes Fest!

Weihnachten kann man so oder so feiern. Selbst für das Fest der Feste gibt es – zum Glück – keine strengen Vorschriften. Aber es gibt Sitten und Gebräuche, eingeübte Muster, Glücks- und Harmonie-Erwartungen, die den meisten Menschen in unserem Kulturkreis sehr, sehr viel bedeuten.

Am wichtigsten ist wohl das Wort „gemeinsam“: der gemeinsam gefeierte Gottesdienst, das gemeinsame Kochen und Essen, Backen und Naschen, der gemeinsam angeschaute „Weihnachtsfilm“, der gemeinsam dem Nieselregen abgetrotzte Spaziergang oder auch das gemeinsame Basteln. Dieser Beschäftigung haben sich Senioren und Kinder im Braunschweiger „Mütterzentrum“ freudig hingegeben.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gesegnete Weihnachten!