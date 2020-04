„Italiens Politik hat zu spät auf Corona reagiert“

Davide Ermacora aus dem Friaul in Norditalien.

Braunschweig. Davide Ermacora aus Pordenone in Norditalien sieht die Krise als Bedrohung. Er macht der Politik Vorwürfe – und hofft auf europäische Solidarität.

Davide Ermacora kommt aus Pordenone im norditalienischen Friaul. Der 33-Jährige, der bereits mehrfach in Deutschland gelebt hat, erzählt über die Corona-Situation in seiner Heimat.

Wie verbreitet ist das Coronavirus im Friaul? Sind Freunde oder Verwandte von dir betroffen?

Meines Wissens ist glücklicherweise niemand, den ich kenne, mit dem Virus infiziert. Im Friaul ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle niedriger als etwa in der benachbarten Lombardei. Das könnte an der recht schnellen Reaktion unserer Regionalregierung auf die Situation – es gibt nun eine strikte Ausgangssperre – liegen, aber auch an der ländlichen Struktur mit vergleichsweise wenigen Einwohnern.

Wie schätzt du die Gesamtlage in Italien ein?

Die Corona-Krise ist in Italien nach wie vor bedrohlich. Die Zahl der bekannten Fälle ist sehr hoch, dazu kommt natürlich die Dunkelziffer. Aus meiner Sicht hat die Politik vielerorts zu spät reagiert und die Schließung etwa von Firmen und Gastronomie angeordnet. Den Leuten wurde lange erzählt, dass sie sich wegen Corona keine Sorgen machen müssten und ihr normales Leben weiterleben könnten. Das fand ich unverantwortlich – und immer mehr Menschen sehen es mittlerweile auch so.

Und die europäische Solidarität in Zeiten von Corona?

Das Virus wird den Alltag auf dem Kontinent noch länger im Griff haben, denke ich. Meine Hoffnung ist, dass Europa in dieser schwierigen Lage zusammenhält und -arbeitet – und die hilfsbedürftigen Länder nicht vergessen werden, wenn es an den Wiederaufbau geht.