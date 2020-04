Thünen-Institut: Braunschweig bleibt Hauptsitz

Eine Abteilung des in Braunschweig ansässigen Thünen-Instituts soll nach Plänen der Bundesregierung „mittelfristig“ nach Höxter umziehen. Dies erfuhr unsere Zeitung am Donnerstag aus dem Bundesministerium für Landwirtschaft. „Derzeit“, hieß es aus dem von Julia Klöckner (CDU) geleiteten Ressort, „ist allerdings weder mittel- noch langfristig geplant, dass das Thünen-Institut vom Standort Braunschweig verschwindet“.

Auch Michael Welling, Pressesprecher des Thünen-Instituts, bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass ein Teil-Umzug nach Höxter „mittelfristig“ geplant sei. Dieser betreffe allerdings nur eines der sechs in Braunschweig ansässigen Fachinstitute: das Institut für Ländliche Räume.

Offen, was „mittelfristig“ bedeutet

In entgegengesetzter Weise verlautete am Donnerstag ein Bericht der landwirtschaftlichen Nachrichtenagentur Agra-Europe. Der Meldung zufolge solle „mittelfristig“ auch der Thünen-Hauptsitz von Braunschweig nach Höxter verlegt werden. In der nordrhein-westfälischen Stadt plant die Bundesregierung derzeit eine neue Forschungseinrichtung zur Wirtschaft in ländlichen Räumen. Am Freitag will sich das Bundeslandwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben in einer Pressemitteilung konkreter zu seinen Plänen äußern. Womöglich wird wird dann auch präzisiert, was das Ministerium unter „mittelfristig“ versteht.

Das Thünen-Institut gliedert sich in derzeit vierzehn Fachinstitute an zehn Standorten in Norddeutschland. Der vollständige amtliche Name der Einrichtung lautet: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Sie ging 2008 unter anderem aus großen Teilen der bisherigen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) hervor. Der Braunschweiger Thünen-Standort befindet sich an der Bundesallee zwischen den Stadtteilen Kanzlerfeld und Watenbüttel.