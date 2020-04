Braunschweig. Das Spendengeld unserer Leser kommt den sieben Einrichtungen in der Corona-Krise zugute. Jede Einrichtung erhält 3000 Euro als Soforthilfe.

Das Goldene Herz: Tafeln in der Region erhalten 21.000 Euro

1,65 Millionen bedürftige Kunden sind auf die Unterstützung der Tafeln in Deutschland angewiesen – darauf verweist die Tafel Deutschland auf ihrer Internetseite. 1,65 Millionen Menschen stehen seit Beginn der Corona-Pandemie also vor immer mehr Herausforderungen, denn viele Tafeln haben ihren Betrieb vorübergehend einstellen müssen – zum Schutz der eigenen Mitarbeiter, so auch die Tafel in Peine. Andere Tafeln hatten die Möglichkeit, blitzschnell neue Angebote auf die Beine zu stellen und sich der Herausforderung zu stellen.

„Viele unserer Kunden gehören zur Risikogruppe“, sagt Ida Naumow, erste Vorsitzende der Tafel in Salzgitter. „Wir haben sofort reagiert und uns umstrukturiert.“ Von heute auf morgen hat die Tafel Salzgitter ihren Lieferdienst ausgeweitet, packt seitdem fleißig Kisten und verteilt diese kontaktlos an die Kunden. Ein neues System, welches viel Zustimmung erfährt. „Wir fragen bei unseren Kunden ab, auf welche Lebensmittel sie allergisch sind oder welche Fleischprodukte sie nicht verzehren möchten“, erklärt Naumow. „So können wir auch in dieser schwierigen Zeit für unsere Kunden wie gewohnt da sein.“

Spende kommt genau richtig

Jedoch bleiben viele Kosten ungedeckt. Die Miete muss weiter bezahlt und Hygiene-Maßnahmen müssen getroffen werden. Hinzu kommen steigende Benzin-Kosten durch das erweiterte Angebot. „Die Spende durch das ,Goldene Herz’ kommt genau richtig“, freut sich Naumow. „Um unsere Kosten decken zu können, sind wir einfach auf die Spenden angewiesen. Diese Spende verschafft uns jetzt ein paar sorglose Wochen.“

Leser haben schon über 200.000 Euro gespendet

Mehr als 200.000 Euro sind bei der Aktion „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“ bereits gespendet worden. Mit der Spendenübergabe an die Tafeln der Region startet unsere Redaktion gemeinsam mit dem Paritätischen Braunschweig mit der Spendenausschüttung. Jeweils 3000 Euro Soforthilfe kommen den Tafeln in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Helmstedt, Schöppenstedt sowie der DRK-Tafel in Wolfenbüttel zugute.

„Die Solidarität in der Gesellschaft ist derzeit einfach unbeschreiblich“, sagt Ida Naumow. „So viele ehrenamtliche Helfer möchten uns unterstützen oder spenden Lebensmittel und Geld – das ist einfach fantastisch.“

Mehr Menschen benötigen in dieser Krise Hilfe

Wie wichtig die Arbeit gerade in dieser Zeit ist, betont auch Edeltraud Sack, Vorsitzende der Gifhorner Tafel: „Die soziale Spanne wird immer weiter auseinander gehen. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit nehmen in dieser Krise zu, und damit fehlt in vielen Haushalten auch das Geld.“ Anrufe und Anfragen für Hilfsmöglichkeiten hätten in den vergangenen Wochen stark zugenommen. „Keiner, der zu uns kommt, wird mit leeren Händen nach Hause gehen – dafür sorgt auch die Spende des ,Goldenen Herzens’.“

Nur Zeit müsse man derzeit mitbringen. Da alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, dauert die Verteilung der Lebensmittel länger. „Gerade wenn es regnet, müssen die Menschen – jetzt, wo sie nicht mehr in den Raum dürfen – draußen im Regen stehen“, betont Sack. Da gilt es, schnell neue Lösungen zu finden. Die Tafel in Gifhorn, genauso wie viele andere Tafeln, versucht zudem, für die Regionen da zu sein, in denen derzeit die örtliche Tafel geschlossen hat. „Auch wir haben unseren Fahrdienst erweitert, sind mittlerweile mehrere Stunden mit mehreren Autos unterwegs und liefern die gepackten Tüten aus“, sagt Sack.

Langfristige Lösungen werden von den Tafeln angestrebt

Eines steht für die Vorsitzende der Gifhorner Tafel aber schon jetzt fest: Der Fahrdienst muss noch viel stärker ausgebaut werden. „Diese Krise wird nicht in zwei Wochen zu Ende sein. Wir werden uns daher langfristige Lösungen für unsere Kunden überlegen müssen.“

Auch Nadine Kummert, erste Vorsitzende der Tafel in Helmstedt, weist auf dieses Problem hin: „Derzeit beliefern auch wir unsere Kunden in einer neuen Form, haben unseren Fahrdienst aufgestockt. Dieses Angebot auch über einen längeren Zeitraum aufrechtzuhalten, das wird uns künftig beschäftigen. Die Spende durch das ,Goldene Herz’ ist daher genau in dieser schwierigen Zeit großartig.“

Bei allen Tafeln in der Region ist die Freude groß

Bernd Assert, Vorstandsvorsitzender der Braunschweiger Tafel e.V.: „Wir helfen Menschen, denen es nicht gut geht. Diese Menschen brauchen gerade jetzt unsere Unterstützung.“

Aline Gauder, Leitung der Tafel Wolfenbüttel des DRK Kreisverbandes: „Wir freuen uns sehr über die Spende – gerade jetzt, wenn so ein großer Bedarf in vielen Bereichen da ist.“

Brigitte Lotz, Vorstandsmitglied der Wolfsburger Tafel e.V.: „Die Menschen sind sehr dankbar für die schnellen Lösungen, mit der Spende können wir diese weiterhin anbieten.“

Carola Mohr, Geschäftsführerin der AWO Sozialstation in Schöppenstedt: „Die Tafel Schöppenstedt freut sich sehr über die Spende – das Geld hilft in vielen Bereichen.“

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen sind möglich bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse: IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16 (BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis

200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.