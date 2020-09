Projekt „Zukunft Bilden“ trotzt der Corona-Pandemie

Braunschweig. Auch dieses Jahr haben 140 Azubis aus 12 Unternehmen der Region an dem Projekt teilgenommen. Die Aktionen verlagern sich wegen Corona ins Netz.

Kritisch sein, Informationen hinterfragen, sich eine eigene Meinung bilden – nicht nur in Zeiten von Corona wichtige Fähigkeiten. Aber gerade die Krise mache wieder deutlich, wie wichtig es sei, sich anständig zu informieren. Das betonte Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, bei der Abschlussveranstaltung des Projekts „Zukunft Bilden“. Diese fand erstmals – und coronabedingt – als Videokonferenz statt. Mehr als 40 Auszubildende und ihre Ausbilder schalteten sich am Montagnachmittag zu dem gemeinsamen Rückblick dazu.

140 Auszubildende von 12 Unternehmen aus der Region nehmen teil

Insgesamt haben 140 Auszubildende von 12 Unternehmen aus der Region an der 10. Auflage des Bildungsprojekts unserer Zeitung teilgenommen. Dabei erhielten die Berufsanfänger ein Jahr lang die Zeitung – print oder digital – und konnten verschiedene Mitmach-Aktionen besuchen.

Zeitungsquiz sorgt für Abwechslung

Laura Neumann, Azubi bei der Neuland Wohnungsgesellschaft, hatte viel Spaß beim Zeitungsquiz von „Zukunft Bilden“. „Es war eine gute Abwechslung“, meint sie. Wenn man die Zeitung aufmerksam gelesen habe, sei das Quiz auch nicht zu schwer gewesen.

Workshops finden im digitalen Raum statt

Wegen der Corona-Pandemie musste ein Großteil dieser Workshops und Seminare in den digitalen Raum verlegt werden. Aber: „Die Teilnehmerzahl hat sich dadurch nicht verkleinert, sondern ist sogar gestiegen“, bilanziert Maus zufrieden. Er lobt: „Sie haben sich so wahnsinnig engagiert auf diese Situation eingelassen.“

Mitmach-Angebot „Fit im Job“

Bei den Mitmach-Angeboten konnten die Berufsstarter beispielsweise lernen, wie sie sich mit einfachen Übungen „Fit im Job“ halten. In einer Talkrunde mit Projektredakteurin Ida Wittenberg sagte dazu die Auszubildende Jana Klimesch (Funke Medien Niedersachsen): „Das man mit zwei Übungen den Körper fit halten kann, fand ich super.“ Sie habe diese Einheiten danach auch in ihren Alltag eingebaut.

Instagram-Workshop erlaubt Blick hinter die Kulissen

Die MAN-Auszubildende Anna Schönfeld fand es toll, beim Instagram-Workshop einen Einblick in die Funktionsweise des sozialen Mediums zu bekommen. „Wir nutzen Instagram ja täglich. Es war cool, hinter die Kulissen zu schauen“, meint sie.

Azubis organisieren eigene soziale Projekte

Neben Workshops haben die Lehrlinge auch in diesem Jahr unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ eigene soziale Projekte organisiert. Die Aktion fand bereits zum vierten Mal in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig statt.

Ganz im Sinne von „Raus aus dem Büro und rein in die Arbeitshandschuhe“ bauten Leon Siegert und weitere Azubis von VW Financial Service eine Futterkrippe und einen Zaun für die Schafe beim Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage. „Es hat uns firmenintern zusammengeschweißt“, sagt Leon im Rückblick. Am Ende seien sie stolz auf ihr Ergebnis gewesen. Andere Auszubildende bauten Palettenmöbel für den Stadtgarten Bebelhof oder errichteten Regale für den Tagestreff „Iglu“.

Vorbereitungen für 11. Jahrgang von „Zukunft Bilden“ laufen

Anders als in den Vorjahren erhalten die Teilnehmer ihre Medien-Zertifikate dieses Jahr per Post und nicht bei der Abschlussveranstaltung. Die Vorbereitungen für den kommenden 11. Jahrgang von „Zukunft Bilden“ laufen laut den Organisatoren bereits.