Störungen nach Hackerangriff, deshalb alle Artikel frei lesbar

Braunschweig. Nur Notausgaben in unserer Print-Ausgabe und im E-Paper - Wir bitten um Verständnis. Alle Inhalte sind daher für unsere Leser heute gratis verfügbar.

Liebe Leserinnen und Leser,

Die FUNKE Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, ist am Dienstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Davon betroffen waren zahlreiche Computersysteme im gesamten Bundesgebiet – auch unsere Redaktionen und Druckhäuser. Sie erhalten daher heute leider nur eine Notausgabe Ihrer Zeitung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.

Um Sie trotzdem umfassend und ausführlich über alles Wichtige aus Ihrer Stadt, aus Ihrer Region, Deutschland und der Welt zu informieren, erhalten Sie kostenfreien Zugriff auf unser komplettes Onlineangebot. Dort lesen Sie auch die sonst kostenpflichtigen Inhalte gratis. Zudem haben wir unser E-Paper freigeschaltet. Hier finden Sie zusätzlich zur Print-Notausgabe noch vier Seiten mit Themen aus unserer Region.

Der Angriff auf unsere Systeme hielt bis zum gestrigen Abend an. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und Beseitigung des Problems und hoffen, Ihnen so schnell wie möglich wieder Ihre Zeitung im gewohnten Umfang liefern zu können.

Wir hoffen Ihnen die Produkte möglichst bald wieder in gewohnter Weise anbieten zu können.