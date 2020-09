Weitere Formen der Jugendbeteiligung in der Region

Neben festen Gremien wie den Jugendparlamenten gibt es in den Städten und Landkreisen unserer Region auch offene Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche: So etwa in Gifhorn den „Runden Tisch“ oder in Braunschweig das Jugendforum beziehungsweise die Jugendkonferenz. Die offene Form habe den Vorteil, so eine Sprecherin der Stadt Braunschweig, dass jeder ungebunden mitmachen und sich bei Interesse beteiligen könne.

In fast allen Städten im Umkreis existiert zudem ein Schülerrat. In Wolfsburg gibt es neben der Kinder- und Jugendkommission noch den Kinderbeirat für 10- bis 13-Jährige.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in Jugendverbänden, Parteien oder bei Fridays for Future zu engagieren. Zudem können sich Jugendliche persönlich an Politiker oder Jugendpfleger wenden.