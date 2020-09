Demozug mit Rest 1

Über die Tage hatten die Kinder 3105 Kastanien gesammelt. Das ist mal ‘ne Zahl! Eine Jubeltrubelheissahussazahl! Mehr als jemals irgendeine Klasse zusammengeklaubt hatte unter dem Prachtexemplar von einem Kastanienbaum auf dem Schulhof. Triumph sogar über die legendäre Kastaniensammelklasse 4 vom vorletzten Jahr. Mit diesen kleinen Handschmeichlern kannst du prima 10er-Haufen häufen und verklickern, was 10 x 10 ist. Oder dass der Sprung zur Hundert manchmal nur einen Kastanienwurf weit ist. Und dann liegen die 3105 Früchte irgendwann ziemlich abgegrabbelt und runzelig in der Kiste. Und nu? In den Vorgarten sollte man sie lieber nicht kippen, denn das Wildschwein als solches ist mit seinen aparten Begleitern Rotkohl und Thüringer Kloß zwar durchaus bei Tisch willkommen, aber nicht so sehr als undisziplinierte Kohorte der Verwüstung im Beet. Man könnte auch was Sinnvolles machen und den Pandemiepapst Christian Drosten als Kastanienmännchen basteln. 3105 geteilt durch 2 (ein Kopf, ein Körper) macht 1552 Christian Drosten-Kastanienmännchen, Rest 1. Die könnte man dann zu einem Demo-Zug wider die Aluhüte und andere Verschwörungsidioten formieren.