Zwei Tote und fünf Schwerverletzte bei Unfall nahe Magdeburg

Bei einem Unfall mit zwei Autos in Magdeburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden schwer verletzt, unter ihnen auch ein acht Monate altes Kleinkind.

Autos prallen auf Landstraße ineinander

Aus ungeklärten Gründen seien zwei 37 und 22 Jahre alte Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf einer Landstraße frontal aufeinandergeprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 37-Jährige und eine 24 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Vier Kinder schwer verletzt

Vier Kinder im Alter zwischen acht Monaten und vierzehn Jahren, die sich ebenfalls im Auto befanden, wurden schwer verletzt wie auch der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens. Seelsorger betreuten sowohl die Angehörigen als auch die Einsatzkräfte vor Ort.

dpa