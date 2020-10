Die große Endlager-Debatte mit Umweltminister Lies – So stellen Sie Ihre Fragen

Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll bewegt die Region zwischen Harz und Heide in besonderer Weise. Zur Endlagersuche veranstaltet unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Umweltministerium eine Podiumsdiskussion mit Öffentlichkeitsbeteiligung über das Internet. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 30. Oktober, und wird ab 18 Uhr live im Internet übertragen. Miteinander diskutieren Umweltminister Olaf Lies (SPD), Steffen Kanitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Heiner Baumgarten vom Bund für Umwelt und Naturschutz, Christiane Jagau, Asse-Kritikerin, sowie Jan Arning vom Städtetag. Moderation: Michael Ahlers, landespolitischer Korrespondent unserer Zeitung. Wenn Sie vorab Fragen haben, die der Moderator gegebenenfalls in die Debatte einbringt, schicken Sie sie per E-Mail an:

antworten@bzv.de

Die Diskussion können Sie auf unserer Internetseite www.braunschweiger-zeitung.de oder auf Youtube über folgenden Link mitverfolgen und kommentieren: https://youtu.be/Zfxlix7QMaI.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gibt es – anders als ursprünglich geplant – kein Publikum im Saal. Folgen können Sie der Debatte ausschließlich über die genannten Internetadressen.