Große Aktion: Malen Sie uns Ihre Osterwünsche!

Nur noch etwa drei Wochen, dann ist Ostern. Drei Wochen, in denen sich die Kirchengemeinden im Land auf Karfreitag und das Osterfest vorbereiten. Drei Wochen, die geprägt sein werden von Lockdown, Inzidenzwerten und Corona-Bestimmungen. Denn wie auch im vergangenen Jahr wird Ostern zum Schutze aller nur mit Einschränkungen zu feiern sein. Doch wir sind weiter als noch im April 2020 – um Wissen, um Impfstoff. Das gibt Hoffnung.

Wir möchten von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, erfahren: Welche Hoffnung, welchen Osterwunsch hegen Sie? Worauf freuen Sie sich an oder nach Ostern am meisten? Ganz gleich, ob Sie quietschbunte Ostereier, warmen Sonnenschein, Treffen mit Familie und Freunden oder Ihr liebstes Hobby herbeisehnen – malen oder zeichnen Sie uns Ihr Osterbild und schreiben Sie Ihren größten Osterwunsch hinein! Eingeladen zum Malwettbewerb sind Groß und Klein. Wie auch in den vergangenen Jahren freuen wir uns über zahlreiche, ganz unterschiedliche Kunstwerke!

Gewinnerbild wird Titelseite zieren

Unsere Redaktion wird unter allen Einsendungen die schönsten, kreativsten oder witzigsten Bilder auswählen, um sie zu veröffentlichen. Das beste Bild erhält zur Belohnung einen Platz auf der Titelseite Ihrer Tageszeitung. So machen Sie mit: Senden Sie uns Ihre Kunstwerke bitte ausschließlich per Mail zu – entweder scannen Sie das Gemalte ein oder fotografieren es möglichst hochauflösend. Anschließend schicken Sie uns das Bild im JPG-Format und mit dem Stichwort „Osterwunsch“ an die Mailadresse antworten-bzv@funkemedien.de.

Eines der hübschesten Osterbilder aus vergangenem Jahr schickte uns zum Beispiel Nelli Faber aus Vechelde. Foto: Nelli Faber

Bitte versehen Sie die Mail außerdem mit Namen, Wohnort und Alter der Künstlerin oder des Künstlers sowie einer kurzen Beschreibung des Bildes: Was ist weshalb zu sehen? Der Einbezug von Briefpost ist unter den aktuellen Umständen leider nicht möglich. Wichtig: Einsendeschluss ist Montag, der 29. März. Wir wünschen viel Freude – und drücken die Daumen, dass Ihr Osterwunsch möglichst bald in Erfüllung geht!