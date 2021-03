Trotz Corona: Das sind die guten Nachrichten aus der Region

Kennen Sie diese kleinen Momente des Glücks, wenn plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervorkommt, wenn Sie einen lieben Freund wiedersehen, wenn ein Kind voller Liebe in die Arme seiner Eltern läuft, wenn man zu zweit einfach mal Stille genießt? Solche Momente wahrzunehmen und zu genießen, hat in einem Jahr, in dem die Corona-Pandemie unser Leben bestimmt, eine noch größere Bedeutung bekommen. Am Samstag ist Weltglückstag – und gleichzeitig Frühlingsanfang.

Deshalb haben wir ein ganzes Paket von solch kleinen und großen Glücksmomenten für Sie, liebe Leserinnen und Leser, geschnürt. Wir haben nach positiven Nachrichten geforscht – und sind rundum fündig geworden. Freuen Sie sich auf die eine oder andere Überraschung in dieser Ausgabe und lassen Sie sich vom „Glück“ ein wenig verführen.

Die positiven Nachrichten aus der ganzen Region:

Auch in diesem Jahr verleiht unsere Zeitung den Gemeinsam-Preis für besonderes bürgerschaftliches Engagement. 25 Kandidatinnen und Kandidaten wurden ausgewählt und dürfen sich über eine Nominierung freuen. In den kommenden Wochen stellen wir alle Nominierten in unserer Zeitung vor - mit dabei ist auch das Team der Telefonseelsorge Braunschweig. Und: Unsere Zeitung hat anlässlich des 75-jährigen Jubiläums eine besondere Aktion für alle Klimaretter initiiert. 7500 Bäume möchten wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern im Harz pflanzen:

Und was für uns eine sehr gute Nachricht ist: Wir haben bei Instagram die Marke von 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten geknackt. Was Instagram ist und weshalb wir es nutzen: BZ bei Instagram – Wir feiern einen Meilenstein

Und es gibt auch gute Nachrichten aus der trgionalen Wirtschaft: Das Reiseunternehmen „Der Schmidt“ aus Wolfenbüttel plant den Neustart im Tourismus mit einem eigenen Sicherheitskonzept. „Die, die reisen wollen, würden das gerne wieder tun.“ Das Stück dazu: Im „sicheren Korridor“ von Braunschweig nach Mallorca

Und schauen wir einmal in den Sport: VfL-Profi Josuha Guilavogui hat in Guinea, der Heimat seiner Großeltern, ein Waisenhaus eröffnet, das Platz für 15 Mädchen und Jungen bietet.

Die positiven Nachrichten aus Braunschweig:

In Braunschweig gibt es viele Geschichten, die etwas Positives bedeuten. Die Redaktion bringt sie gern. Heute dabei: Selbsthilfe ist so wichtig, sie gibt Menschen Kraft und Mut: Zwei Braunschweigerinnen wollen zusammen mit anderen das Leben wieder genießen und gründeten eine Selbsthilfegruppe.

Und dann: Fabian Raddatz ist da, wenn Not am Mann ist in der St.-Lukas-Gemeinde in Querum. Vor allem technische Fähigkeiten des Studenten sind oft gefragt, das sorgt für Glücksmomente: Ein Braunschweiger sorgt für den richtigen Ton in St. Lukas

Und es kommt auf die gute Initiative an, auch die wirtschaftliche: Ein Braunschweiger Gründer will gerade jetzt umweltfreundlichere Baustellen herstellen: So soll weniger Asphalt zum Einsatz kommen, das ist eine richtig gute Sache.

Wir haben gute Nachrichten für Sie gesammelt. Foto: BZV

Die positiven Nachrichten aus Wolfsburg:

Gute Nachrichten aus Wolfsburg sind selten? Von wegen! Hasan Umutlu erzählt, wie er nach einem Schlaganfall ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert wurde. Der 34-Jährige hatte Glück im Unglück und ist dank der schnellen und professionellen Behandlung der Ärzte wieder ganz gesund.

Dass es mit Selbstbewusstsein, Wissbegierde und viel Arbeit gelingen kann, den Weg von ganz unten an die Spitze eines Unternehmens zu schaffen, zeigt das Beispiel von Irina Helm. Es gibt Menschen, die gerne Fremden eine Freude machen und das coronakonform: Nicole Hiller aus Wolfsburg leitet eine außergewöhnliche Facebookgruppe.

Die Lebenshilfe Wolfsburg bietet seit kurzem neue Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Einer der ersten Bewohner der drei Stadthäuser in Westhagen ist der 28-jährige Marvin Sacher.

Und um ganz viel Bewegung geht es bei zwei Sportprojekten, die die WN als Medienpartner begleiten. Wolfsburger Sportprojekte - Den Funken immer weitertragen Runter vom Sofa heißt es beim Laufprojekt und beim Triathlon. Wolfsburg - Auf zum ersten Dreikampf!

Die positiven Nachrichten aus Salzgitter:

Viele engagierte und hilfsbereite Menschen sind das positive Kapital von Salzgitter. Zum Beispiel haben viele den zweijährigen Jungen aus Lichtenberg trösten wollen, dem sein Laufrad gestohlen worden war:

Viel Herz für ihre Mitmenschen zeigt Sabine Dießel, sie engagiert sich in fünf Vereinen: Sabine Dießel aus Klein Elbe – grenzenlos engagiert.

Andere Bürger der Stadt erkunden die herrliche Natur, die die Stahlstadt umgibt. Ein Pilz-Papst sucht hier sogar Trüffel:

In Salzgitter gibt es zudem eine Punkband, ist nicht nur laut ist, sondern auch freigiebig. Die Rockmusiker haben bis heute 60.000 Euro gespendet: „nullbock“ aus Salzgitter: Kleines n, große Geschichte.

Und der Verein „Wir helfen Kindern“ hat zwei Geschwister aus Lebenstedt aufgeheitert, die um ihre Schwester trauern: Er beschaffte Trikots von Eintracht Braunschweig: Mutmacher-Trikots für zwei Geschwister in Lebenstedt.

Die positiven Nachrichten aus Gifhorn:

Es blüht so schön, wenn Walles Blühstreifen blühen: Die Interessengemeinschaft Walle sorgt für ein schöneres Dorf. Den Artikel darüber lesen Sie hier. Ein kleines grünes Paradies ist der 400 Quadratmeter große Kleingarten von Wolfgang Stindel in Meine.

Entspannung ganz anderer Art findet der Wedelheiner Christian Balzer am Bernsteinsee: Er badet im zwei Grad kalten Wasser.

Richtig heiß ist dagegen das neue Band-Projekt von Accept-Gitarrist Uwe Lulis. Mit dabei ist Katharina Kunnert aus Meinersen! Und während beim Theaterverein Gifhorn das gesprochene Wort zählt, ist es bei TikToker Saaliimo das geschriebene. Er hat bereits mehr als 600.000 Follower!

Die positiven Nachrichten aus Peine:

Heute geht es mal vor allem um das Positive. Denn es gibt so viel Gutes im Landkreis Peine. Warum Glück eine Sache der richtigen Einstellung ist und wie man ein gebrochenes Herz heilt, davon erzählt die Wendeburger Psychotherapeutin Sabine Lück.

Und auch die Corona-Krise hat nicht alle ausgebremst. Die Fotografin Sandra Meyer aus Vallstedt startet gerade jetzt so richtig durch.

Mirko und Katja Seller betreuen mit ihrer Agentur in Klein Lafferde Profisportler – und wissen wie man den Kopf wieder frei bekommt.



Die positiven Nachrichten aus Helmstedt:

Die gute Nachricht – sie steht im Fokus unserer heutigen Berichterstattung. Es sind Neuigkeiten, die viele Menschen im Kreis Helmstedt erfreuen dürfte: So freut sich die Spielvereinigung Süpplingen darauf, dass auf dem Gelände ihres abgebrannten Vereinsheims bald wieder etwas Neues entstehen kann.

Endlich: Mit Einlass-Termin dürfen derzeit etwa 1000 Besucher täglich in den Zoo Essehof.

Um Freizeit und Sport geht es in unserem Schöninger Beispiel: Die dortige Verwaltung greift eine Idee von Jugendlichen auf, die vorschlägt, am Elmstadion einen Bikepark einzurichten.

Und noch eine gute Nachricht: Michael Strohmann, der Lokalchef der Helmstedter Nachrichten, kündigt ein neues Format an: Ein Outdoor-Podcast für unsere Region, lohnt sich das überhaupt? Diese Frage lässt sich mühelos bejahen. Die Pandemie führt uns täglich vor Augen, wie wertvoll es für unser Wohlbefinden ist, DRAUSSEN sein zu können. Vor der eigenen Haustür oder gleich um die Ecke. Unvermittelt haben die Wälder, Hügel, Teiche und Pfade unserer Umgebung eine neue Qualität erlangt. Sie schenken uns das Gefühl, gut aufgehoben, ja sicher zu sein. Kraft zu tanken und sich wieder aufzurichten, das geht DRAUSSEN besser als irgendwo sonst. DRAUSSEN, der neue Outdoor-Podcast unserer Zeitung

Die positiven Nachrichten aus Wolfenbüttel:

In Wolfenbüttel gibt es an diesem Wochenende viele positive Neuigkeiten zu berichten: Nach den ersten Lockerungen im Corona-Lockdown hat sich unser Volontär Joschka Büchs überlegt, was er am Samstag und am Sonntag in der Stadt alles unternehmen könnte – vom Terminshopping bis zum Besuch der Stadtbücherei. Die Stadt Wolfenbüttel macht auch mit positiven Schlagzeilen von sich reden: Sie setzt ein Zeichen als Fair-Trade-Stadt. Und: Jogger können in Wolfenbüttel jetzt über eine beleuchtete Strecke laufen. Trotz der Corona-Pandemie hat sich eine junge Familie in Sickte ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt: ein Eigenheim. David MacGowan und Kathrin Riecke zeigen uns ihr Traumhaus.

awa