75 Jahre Braunschweiger Zeitung: Unsere Aktionen im Jubiläumsjahr

Vereinsleben stärken: Das regionale Vereinsleben soll durch kostenlose Anzeigenplätze mehr Sichtbarkeit bekommen. Vereine haben so die Möglichkeit, ihre Arbeit über Anzeigen in unserer Zeitung zu bewerben. Jeden Monat erscheint in allen sieben Lokalausgaben ein Aufruf, an der Verlosung für die Anzeigenplätze teilzunehmen. Pro Monat haben sieben Vereine die Chance, fünf Anzeigenplätze in den jeweiligen Lokalausgaben zu gewinnen. Die Aktion beginnt noch im März mit dem ersten Aufruf für den darauffolgenden Monat.

7500 Bäume für den Harz: Ziel der Aktion ist es, 7500 Bäume zu sammeln und damit einen Beitrag für die Aufforstung des Harzes zu leisten. Bereits Ende letzten Jahres startete dazu eine Abo-Aktion, bei der Kunden zwei Bäume als Abo-Prämie auswählen konnten. Hierbei wurden bis jetzt 678 Bäume gesammelt. Unser Medienhaus hat außerdem die ersten 750 Bäume gestiftet. Regulär können die Bäume für einen Betrag von fünf Euro über unseren Onlineshop shop.bzv.de oder in den Service-Centern – je nach Öffnungslage – gekauft werden.

Jubiläumsgewinnspiel: Ab kommendem Montag veröffentlichen wir jede Woche eine Gewinnspielfrage mit vier Antwortmöglichkeiten. Die Leser können diese Fragen sowohl online als auch telefonisch über eine Hotline beantworten. Unter den Teilnehmern verlosen wir wöchentlich fünf Jubiläumspakete im Wert von 75 Euro sowie zwei Bäume aus unserer Harz-Aktion. Zusätzlich werden monatlich 75 Bäume für den Harz ausgelost. Am 18. Dezember wird unter allen Teilnehmern eine Kreuzfahrt im Wert von rund 7500 Euro verlost.