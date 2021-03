Macht mit beim virtuellen Zukunftstag!

Braunschweig. Am 22. April geben wir Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Arbeitsbereiche eines Medienhauses. Anmeldungen sind jetzt möglich!

Wie wird man eigentlich Redakteur? Was bedeutet es, auf Recherche zu gehen? Welche Ausbildungsberufe gibt es in einem Medienunternehmen? Wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab? Und was für Einblicke erhalte ich in einem Volontariat oder einer Ausbildung? All diesen Fragen möchten wir beim virtuellen Zukunftstag am Donnerstag, 22. April, mit Schülerinnen und Schülern aus der Region auf den Grund gehen.

Volontäre und Auszubildende unseres Medienhauses werden sich den Fragen der Kinder und Jugendlichen stellen und berichten, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind.

So könnt Ihr beim virtuellen Zukunftstag dabei sein

Anmeldungen für die Teilnahme am virtuellen Zukunftstag am

22. April 2021 sind ab sofort an die Mail-Adresse ida.wittenberg@funkemedien.de möglich.

Da wir leider nur eine begrenzte Teilnehmerzahl anbieten können, werden wir nach dem Windhund-Prinzip vorgehen – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Los geht es um 9 Uhr, das Ende wird gegen

12 Uhr sein. Bitte gebt in Eurer Bewerbung eine Adresse, Euer Alter und den Namen Eurer Schule an. Wir freuen uns auf Euch!