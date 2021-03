BLSK-Azubis machen sich fit für den Büro-Alltag im Homeoffice

Braunschweig. In zwei Projekttagen lernen die Teilnehmer von „Zukunft Bilden“ alles rund ums Thema Instagram und die richtigen Übungen für einen aktiven Alltag.

Die Azubis der BLSK – mit Vorstandsmitglied Marc Knackstedt – nehmen an der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung teil. (Das Bild ist zum Start der Ausbildung entstanden.)

Daheim auf der Couch, auf einem Küchenstuhl oder auf dem Boden im WG-Zimmer – die Homeoffice-Arbeitsplätze gestalten sich aktuell vielseitig. Gesund für den Rücken ist das nicht immer. Die Azubis der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) haben sich daher im „Fit und gesund durch den Joballtag“-Workshop ein paar Tipps von Physiotherapeutin Corinna Werner abgeholt.

Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ und erhalten für ein Jahr von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

Mit zwei Übungen fit bleiben

Wie man auch im Joballtag kleine Übungen für seine Gesundheit einbauen kann, erklärte die Gesundheitsberaterin in dem virtuellen Projekttag. Das schon zwei Übungen reichen, um fit zu bleiben, war dabei für viele Azubis eine überraschende Erkenntnis. „Kniebeugen und Liegestütz sind der Schlüssel zur Gesundheit. Damit beanspruchen wir alle fünf Hauptmuskelgruppen: Beine, Po, Rücken, Bauch und Arme. Liegestützen klingt für viele schon abschreckend, aber wir können sie auch an der Wand oder abgestützt an der Parkbank machen und steigern uns hier langsam“, sagt Werner. Aber auch über die idealen Snacks für den Arbeitsalltag, die Wichtigkeit vom Spazierengehen und warum es gut ist, früh mit Übungen, die dem Rücken guttun, zu beginnen, wurden beim Workshop angesprochen.

Instagram feierte 2020 bereits seinen zehnten Geburtstag

Bereits am Tag davor standen für die Teilnehmer Einblicke in die Welt von Social Media auf dem Programm. Instagram feierte im vergangenen Jahr bereits seinen zehnten Geburtstag. Über die Jahre ist ein riesiges globales Netzwerk entstanden – ein Grund für die Azubis sich genauer mit der App im virtuellen Instagram-Workshop auseinanderzusetzen.

Im Workshop haben sich die Azubis damit beschäftigt, wie ein Algorithmus funktioniert, sich damit auseinandergesetzt was eine Filterblase ist und in einem kreativen Teil des Workshops geschaut, welche Tricks und Kniffe es zur Gestaltung von Posts und Storys gibt. Fit für den Büro-Alltag daheim sind die Azubis jetzt auf jeden Fall.

So können Sie bei Zukunft Bilden mitmachen

Zukunft Bilden ist ein Medien- und Bildungsprojekt für Auszubildende in der Region. Es wurde von unserem Medienhaus mit vielen Partnerunternehmen ins Leben gerufen.

Die Bausteine: Azubis lesen während der einjährigen Projektteilnahme die Zeitung und werden durch ein vielseitiges Mitmach-Programm begleitet. Dazu gehören zum Beispiel Foto- und Schreibwerkstätten, Rhetorik-Workshops, Fachvorträge und der Austausch mit anderen Auszubildenden.

Kontakt:

www.zukunftbilden.org

(0531) 3900 590

info@zukunftbilden.org