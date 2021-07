Das sagt der Niedersächsische Fußballverband (NFV)

„Der NFV nimmt das Thema sehr ernst. Hierzulande sterben jährlich Zehntausende an plötzlichem Herzstillstand, der damit in Deutschland die dritthäufigste Todesursache ist. Leider kommt es auch auf unseren Sportplätzen bzw. in den Sporthallen immer wieder zu Situationen, wo schnelles und vor allem auch zielgerichtetes Handeln notwendig ist. Natürlich würden wir es begrüßen, wenn auf jedem Sportplatz/in jedem Vereinsheim ein Defibrillator vorrätig wäre. Da sich die Anschaffungskosten in einem vierstelligen Bereich bewegen, ist ein Defi für unsere Vereine natürlich nicht leicht zu stemmen. Eine direkte Bezuschussung ist uns leider nicht möglich. Deshalb begrüßen wir es, wenn andere Wege gesucht und gefunden werden (...) Allerdings bedarf es nicht immer zwingend eines Defis, um Menschenleben retten zu können. Zur erfolgreichen Erstbehandlung bei einem Herzkreislaufstillstand reichen oftmals schon Kenntnisse, wie man eine Herzdruckmassage richtig vornimmt, aus. Was die Re-Animation von Menschen durch medizinische Laien anbetrifft, ist Deutschland aber leider ein Entwicklungsland. Andere Nationen sind da viel weiter.“

