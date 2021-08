Maira Müller aus Braunschweig gewinnt NFF-Fotowettbewerb

Unsere Leserinnen und Leser haben entschieden: Das Bild „Mobility in corona times as a racing driver“ gewinnt den NFF-Fotowettbewerb.

Hat Corona unser Mobilitätsverhalten verändert? Diese Fragen hat das Niedersächsische Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) zum Anlass genommen und einen bundesweiten Fotowettbewerb unter dem Motto „Mobilität in Zeiten von Corona“ ausgerufen. Drei Publikumspreise wurden dabei von den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung in einer Online-Abstimmung festgelegt. Die meisten Stimmen erzielte das Bild „Mobility in corona times as a racing driver“ von Maira Müller aus Braunschweig und belegte damit den ersten Platz. Dotiert sind die Preise mit 500, 300 und 200 Euro.

Freude bei Gewinnerin des NFF-Fotowettbewerbs ist groß

Das Bild „Abends am Hauptbahnhof“ von Marc-Sven Kirsch aus Wolfsburg belegt Platz zwei der Leserabstimmung. Foto: Marc-Sven Kirsch

„Es ist so toll, dass wir den ersten Platz belegt haben“, freut sich Müller. „Wir“, damit meint sie das „Lions-Racing-Team“ der Technischen Universität Braunschweig. Auf internationalen Wettbewerben der Formula Student, einem Konstruktionswettbewerb für Studierende, tritt das Team jedes Jahr mit einem selbst entwickelten und gebauten elektrischen Rennwagen an. „Gemeinsam haben wir überlegt, was wir einreichen können. Unserem Team ist aufgefallen, dass in der Corona-Krise mehr Rad gefahren wurde als sonst, öffentliche Verkehrsmittel wurden gemieden. Damit war schnell klar, dass nur ein Motiv mit einem Fahrrad für uns infrage kommt.“

Mehr als 1000 Leserinnen und Leser haben ihre Stimme abgegeben

Und auch für das Preisgeld hat Müller schon eine Verwendung: „Wir möchten den Social-Media-Auftritt des Teams verbessern und werden die 500 Euro in Film- und Fotoequipment investieren.“

Den dritten Platz belegt das Bild „Freiraum“ von Andreas Prömpler, Roetgen (Aachen). Foto: Andreas Prömpler

Mehr als 1000 Leserinnen und Leser haben sich an der Abstimmung beteiligt. Auf den zweiten Platz wählten sie das Bild „Abends am Hauptbahnhof“ von Marc-Sven Kirsch aus Wolfsburg. Den dritten Platz belegt das Bild „Freiraum“ von Andreas Prömpler aus Roetgen bei Aachen.

12 Bilder erscheinen im NFF-Fotokalender

Michaela Pape, Leitung Kommunikation und Forschungsmarketing beim NFF und Jury-Mitglied ist begeistert über das große Interesse der Leserinnen und Leser und betont: „Interessant dabei ist, dass die drei Preisträger schon in unserer Jurysitzung große Favoriten waren und die Siegerfotos zu den wenigen Bildern gehörten, bei denen wir uns alle sofort einig waren und nicht diskutiert wurde.“ Zwölf Bilder hatte die Jury bestehend aus Professor Thomas Vietor, Michaela Pape, Fotograf Florian Kleinschmidt, Creative Director Christopher Camillo Czichy und der Redakteurin Katharina Lohse schon vorab für den NFF-Fotokalender 2022 ausgewählt.

