Krieg in der Ukraine Nabu Goslar organisiert Hilfsaktion für Tiere in der Ukraine

Der Nabu Goslar organisiert eine Hilfsaktion für zurückgelassene und geflüchtete Tiere in der Ukraine. In einer Pressemitteilung schreibt der Vorstand des Kreisverbandes: „Wir helfen alle aus tiefster Überzeugung den Menschen aus der Ukraine. Das ist wunderbar und wird vom Nabu voll unterstützt. Wer aber hilft den Tieren?“ Um dies sicherzustellen, organisiert der Nabu einen LKW-Hilfstransport, der am Samstag, 12. März über Polen in die Ukraine fahren soll.

Sachspenden werden entgegengenommen

Die Nabu-Kreisstelle, Petersilienstraße 23, in Goslar nimmt an den folgenden Tagen Futterspenden, Tierspielzeug, Decken, Leinen und sonstige Sachspenden entgegen: Donnerstag, 3. März, 15 bis 17 Uhr, Freitag, 4. März, 9 bis 14 Uhr, Montag, 7., bis bis Freitag, 11. März, je von 9 bis 14 Uhr.

Spendenkonto eingerichtet

Wer bereit ist, einen Hund, eine Katze oder ein anderes Tier aus der Ukraine aufzunehmen, kann sich während der Geschäftszeiten beim Nabu melden. (05321 4693682). Auch Geldspenden nimmt der Verband dankend entgegen: Konto DE 73 2689 0019 1044 687700 (Volksbank Goslar), Stichwort „Ukraine Hilfen“. Wie der Nabu versichert, wird das Geld wird ausschließlich für die Hilfe in der Ukraine verwendet.

