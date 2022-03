Ansturm auf Jodtabletten in unserer Region – Apotheken warnen

Der russische Angriff auf die Ukraine und der Beschuss auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja schürt offenbar Ängste in der Bevölkerung auch in Niedersachsen. Apotheken landauf landab verzeichnen zum Teil einen Ansturm auf Jodtabletten aus Sorge vor nuklearer Strahlung. „Wir können aufgrund von Rückmeldungen unserer Mitglieder bestätigen, dass die Nachfrage in den niedersächsischen Apotheken nach Jodtabletten in den letzten Tagen landesweit sehr angestiegen ist“, bestätigt eine Sprecherin der Apothekerkammer Niedersachsen. So melden zum Beispiel auch die Apotheken in Wolfenbüttel eine erhöhte Nachfrage. Allerdings gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten“, sagt Caroline Feuersenger von der Forum-Apotheke. Das bestätigt auch Nina Stautmeister von der Herzog-Apotheke. Vor allem bei den hochdosierten gäbe es Engpässe. Stautmeister: „Die Tabletten mit niedriger Dosierung haben nicht den gewünschten Effekt.“

Tatsächlich warnt auch die Apothekerkammer vor der vorbeugenden Einnahme: Von einer Eigenmedikation werde dringend abgeraten. Grund dafür sei, dass die Einnahme von Jodtabletten zu Nebenwirkungen führen kann. Besonders riskant sind diese bei Schilddrüsenerkrankungen. Nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz sollten Jodtabletten „nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Katastrophenschutzbehörden eingenommen werden – und nur in der von den Behandelnden genannten Dosis.“

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Allerdings ist nicht in jeder Apotheke der Region die Nachfrage gleich groß.

Wann ist die Einnahme von Jodtabletten sinnvoll?

Die Apothekerkammer Niedersachsen erläutert: Die Einnahme von hochdosierten Kaliumiodid-Tabletten soll die Schilddrüse im Katastrophenfall mit radioaktiver Strahlung vor der Aufnahme von radioaktivem Jod schützen, indem sie die Schilddrüse mit nichtradioaktivem Jod sättigen. Dadurch kann das radioaktive Jod nicht mehr gespeichert werden. Der Zeitpunkt der Einnahme von Kaliumiodid-Tabletten ist besonders wichtig. Werden die Kaliumiodid-Tabletten zu früh eingenommen, kann das nichtradioaktive Jod vom Körper bereits ausgeschieden worden sein, wohingegen bei einer zu späten Einnahme die Jodblockade möglicherweise nicht ausreichend ist. „Daher sollten Kaliumiodid-Tabletten zur Strahlenprophylaxe nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Katastrophenschutzbehörden eingenommen werden“, heißt es in einer Mitteilung – in Niedersachsen ist dies das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport. Bei Bedarf werden die Tabletten an die Bevölkerung verteilt.

Was sind Kaliumiodid-Tabletten?

Die hochdosierten Kaliumiodid-Tabletten zur Strahlenprophylaxe sind laut Apothekerkammer nicht gleichzusetzen mit Jodtabletten zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen. „Niedrigdosierte Tabletten sind nicht zur Jodblockade der Schilddrüse als Strahlenschutzmaßnahme geeignet“, so die ausdrückliche Warnung der Apotheker: Die hochdosierten Kaliumiodid-Tabletten können Nebenwirkungen wie Reizungen der Magenschleimhaut verursachen oder zu allergischen Reaktionen wie Hautausschlägen sowie Gewebswassereinlagerungen, Halsschmerzen, Augentränen, Schnupfen, Speicheldrüsenschwellungen oder Fieber führen.

Erwachsene über 45 Jahren sollen keine Kaliumiodid-Tabletten einnehmen, da bei ihnen das Gesundheitsrisiko für schwerwiegende Schilddrüsenerkrankungen (zum Beispiel durch Jod ausgelöste Schilddrüsenüberfunktion oder Krebs) vergleichsweise hoch ist. Bei bestimmten Erkrankungen wie Schilddrüsenüberfunktion dürfen die hochdosierten Kaliumiodid-Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Jod (diese ist sehr selten und darf nicht mit der häufigen Allergie gegenüber Röntgenkontrastmitteln verwechselt werden) dürfen die Tabletten nicht eingenommen werden.

Land hat rund 25 Millionen Tabletten

Ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums erklärte am Freitag, das Land habe rund 25 Millionen Jodtabletten im Bestand. Man gehe davon aus, dass das ausreiche. Im Katastrophenfall würde die Bevölkerung etwa über Sirenen, Radio- und Lautsprecherdurchsagen informiert, sagte er zum grundsätzlichen Verfahren. Allerdings sei eine Abgabe an Personen ab 45 Jahren medizinisch nicht sinnvoll. Bei den 25 Millionen handele es sich um den „Zentralbestand“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de