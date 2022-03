Seltene Tiere am Steinhuder Meer

100.000 Zugvögel halten sich im Laufe eines Winters am Steinhuder Meer auf. Adlernester und Gänse nimmt der Biologe Thomas Brandt in den Meerbruchswiesen mit dem Fernglas in den Blick.

Foto: Stephanie Giesecke / WN