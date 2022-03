Junge Erwachsene mit Handicap wagen Perspektivwechsel

Eine Nähmaschine bedienen, Arbeitsschritte im Kopf behalten und die filigranen Details mit den Händen umsetzen – Franzi gibt für das perfekte Foto alles und verharrt gerne auch mal ein paar Sekunden länger in einer Pose. Dass hier Teamarbeit gefragt ist, wird allen schnell klar. Die 19-Jährige arbeitet in den Kreativ- und Industriewerkstätten der Mehrwerk gGmbH der Evangelischen Stiftung Neuerkerode. Diese unterstützt mit einem vielseitigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebot Menschen mit Hilfebedarf bei ihrer beruflichen Orientierung und ihrer Teilhabe am Arbeitsleben.

Fotowerkstatt mit Fotografin Julia Lormis

Die Arbeit an der Nähmaschine gehört zwar zu Franzis täglichen Aufgaben, jedoch normalerweise nicht unter Beobachtung von anderen. Und schon gar nicht, wenn mehrere Kameras auf sie gerichtet sind. Gemeinsam mit fünf weiteren Kollegen tauchte Franzi für eine Woche in die Welt der Medien ein. Sie nahmen an einer Fotowerkstatt mit der Fotografin Julia Lormis teil und erarbeiteten mit Projektredakteurin Ida Wittenberg Texte, Videos und Konzepte für eine Instagram-Themenwoche. Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung. Für ein Jahr erhalten sie von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

Theorie und Praxis wurden in der Projektwoche verbunden

Fotografin Julia Lormis hat den Teilnehmern Tipps und Tricks für ein gutes Bild mitgegeben. Foto: Julia Lormis

Lea, Mike, Franzi, René, Jacky und Janik starteten in die Projektwoche zunächst mit der Foto-Werkstatt unter Leitung von Julia Lormis. „Bevor wir richtig loslegen durften, ging es erst einmal darum, ein gutes Foto zu erkennen“, beschrieb Lea den Start der Projektwoche. Verschiedene Bilder hat die Fotografin dafür im Raum aufgehängt. „Mir haben dabei besonders die Bilder mit spannenden Landschaften und ein Porträt in der Abendsonne gefallen.“ Die jungen Erwachsenen sollten durch diese Aufgabe erkennen, worauf es bei einem guten Foto ankommt: „Bildschnitt, Lichtverhältnisse und eine gute Perspektive können für ein tolles Foto entscheidend sein“, erklärte Lormis.

Doch bei der Theorie sollte es nicht bleiben. Zum Aufwärmen wurden mit dem Handy die unterschiedlichsten Gegenstände fotografiert: Vom Zollstock, über einen Apfel hin bis zur glänzenden Käsereibe. Jeder konnte etwas anderes gekonnt in Szene setzen und das vorher gelernte Wissen direkt anwenden. Anschließend wurden gegenseitig Porträt- und Landschaftsaufnahmen gemacht. „Wie wichtig der Hintergrund für ein gutes Porträt ist, war mir vorher gar nicht klar“, sagt René. „Und die Fotos, die Julia von uns gemacht hat, sind auf jeden Fall toll geworden.“

Instagram-Takeover ist am Ende entstanden

Auch die Aufnahme von Porträt Bildern stand auf dem Programm in der Fotowerkstatt. Foto: Julia Lormis

An den weiteren Projekttagen warfen die Teilnehmer einen Blick in die verschiedenen Arbeitsbereiche. Im Hauswirtschaftsbereich wurde ein Käsekuchen gebacken, im Holz-Bereich in Wolfenbüttel ein Flaschenöffner gebaut und in der EDV in Wolfenbüttel eine Fotobox aufgebaut. Immer mit dabei: das Handy. Jeder Arbeitsschritt sollte schließlich dokumentiert werden. Dass das ein oder andere Video auch mal doppelt aufgenommen werden musste, trübte die Motivation der Teilnehmer keinesfalls. Ihr Ansporn war geweckt, und so wagten sich alle sogar an ein Interview vor laufender Kamera. Interviewt wurden die Bildungsbegleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche. „Da haben wir uns Fragen überlegt, die wir schon immer mal stellen wollten“, erzählt Mike. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Am letzten Projekttag sichteten die Teilnehmer alles und überlegten, in welcher Reihenfolge was erscheinen soll und wie ein guter Einstieg in eine Themenwoche gelingen kann.

Das dabei entstandene Instagram-Takeover finden Sie ab Montag, 4. April, auf dem Instagram-Kanal unserer Zeitung @braunschweiger_zeitung. Eine Woche lang nehmen die Teilnehmer der Mehrwerk gGmbH Sie dann mit hinter die Kulissen ihrer Arbeitsbereiche.

