Von der Idee bis zur Zeitung – Azubis werden zu Reportern

Wie komme ich an Informationen heran? Was zeichnet eine knackige Meldung aus? Worauf muss ich bei der Recherche achten? Und was ist eigentlich eine Reportage? In dem Workshop: „Von der Idee bis zur eigenen Zeitung“ haben sich Teilnehmer des Projekts „Zukunft Bilden“ mit genau diesen Fragen, verschiedenen journalistischen Darstellungsformen, wertvollen Tipps für den richtigen Texteinstieg und Hinweisen zum Zitieren beschäftigt. Das Ziel: eine eigene kleine Zeitung auf die Beine stellen, die das Projektjahr bei „Zukunft Bilden“ begleitet.

Azubis trainieren Medienkompetenz

Die Jugendlichen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung und erhalten für ein Jahr von ihren Ausbildungsbetrieben nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen. In dem Projekt sollen die Azubis ihre Allgemeinbildung und ihre Medienkompetenz trainieren.

Eine eigene „Zukunft Bilden“-Zeitung entsteht

Wie wichtig Medienkompetenz für die Gestaltung einer eigenen Zeitung ist, wird den Azubis schnell klar. Zunächst schauten sie sich die verschiedenen Formen der Berichterstattung an. Nachricht und Bericht wurden dabei genauso besprochen wie die Reportage oder der Kommentar. Kreativität und eine gute Vorbereitung sind auf jeden Fall gefragt. An einer eigenen Kolumne probierte sich direkt Jenny Jürgens, Auszubildende bei der Nibelungen Wohnbau GmbH, aus: „Das war im ersten Anlauf gar nicht so einfach. Es sollte lustig, kreativ und mit einem Spannungsbogen erzählt sein – und auch nicht zu lang sein, das war echt kniffelig.“

Die Zeitung der Azubis soll zum Projektende im September fertig werden und dann als Andenken an alle rund 100 Azubis verteilt werden – bis dahin wird noch ein wenig an den Texten geschliffen.

