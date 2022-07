Brennender Lkw auf der A2 bei Burg: Mehrere Menschen sterben

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Burg im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen - weitere Tote werden vermutet. Der Fahrer sei am Dienstagmittag auf ein Stauende aufgefahren und habe ein Auto mit Wohnanhänger auf einen davor fahrenden Lkw geschoben, sagte eine Sprecherin der Polizei am frühen Abend. Zur genauen Zahl der Toten oder Schwerverletzten habe man aber bislang noch keine gesicherten Informationen. Die Bergung laufe noch. Von Einsatzkräften der Feuerwehr hieß es, dass Menschen in Fahrzeugen verbrannt seien.

Der auffahrende Laster und das Auto mit Wohnwagen brannten den Angaben zufolge komplett aus. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da es sich laut Polizei bei dem Auto um ein Hybridfahrzeug handelte. Es müsse wegen der Batterie in einem Spezialcontainer geflutet werden, sagte die Sprecherin. Während der Löscharbeiten wurde die A2 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

