A2: Polizei stoppt betrunkene Lkw-Fahrer bei Braunschweig

Braunschweig. In gleich zwei Fällen mussten die Beamten am Wochenende eingreifen. Die Fahrer waren in Schlangenlinien unterwegs.

Die Autobahnpolizei hat am Wochenende zwei betrunkene Fahrer von Lastkraftwagen auf der Autobahn 2 gestoppt. Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass ein Lkw in Fahrtrichtung Hannover Schlangenlinien fahren würde. Die Beamten konnten den Sattelzug in Höhe der Anschlussstelle Rennau zum Anhalten bewegen und auf dem nächsten Parkplatz einer Kontrolle unterziehen, heißt es in der Mitteilung.

Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 49-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. In der Dienststelle der Autobahnpolizei Braunschweig wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Lkw-Fahrer mit mehr als 2 Promille bei Braunschweig gestoppt

Um kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei nochmals einen Hinweis auf einen auffällig fahrenden Sattelzug. Dieser konnte am Autobahnkreuz Braunschweig-Nord gestoppt und kontrolliert werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer hatte laut Atemalkoholtest mehr als 2 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die beiden Lkw-Fahrer konnten nur durch die Hinweise der Anrufer so schnell lokalisiert werden. Diese blieben so lange hinter den Sattelzügen, bis die Polizei eingetroffen war und konnten daraufhin als Zeugen fungieren. Bei beiden Fahrzeugführern wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

