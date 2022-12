Wir lassen 131 Wünsche von Braunschweiger Kindern wahr werden

Wunschzettel ein Tannenbaum und viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mehr braucht es nicht, um Kindern in Braunschweig eine Freude zu bereiten. 70 hübsch eingepackte Präsente im Wert von mehr oder weniger 25 Euro wurden kurz vor Weihnachten dank einer Wunschbaum-Aktion an die Kinder- und Jugendhilfe St. Nikolaus übergeben. Eine Aktion, die nur Dank des Engagements der beiden Auszubildenden Joline Schlobach und Lara-Sophie Klapper aus dem zweiten Ausbildungsjahr zu Medienkaufleuten möglich war. Unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ organisieren die Auszubildenden im Rahmen von Zukunft Bilden, dem Azubi-Projekt unserer Zeitung, eigene soziale Projekte.

Drei Einrichtungen konnten mit der Aktion unterstützt werden

Insgesamt 131 Geschenke sind in diesem Jahr überreicht worden. Das Frauenhaus in Braunschweig, der Parkbank e.V. und das Kinderheim St. Nikolaus wurden bedacht.

„Die Wunschbaum-Aktion hat mittlerweile Tradition bei uns Azubis und wir organisieren sie gerne“, sagt Lara-Sophie Klapper. „Wir sind richtig stolz, dass alles geklappt hat, kein Kind leer ausgeht und alle Wünsche erfüllt wurden.“ Und Kollegin Joline Schlobach ergänzt: „Es ist ein tolles Gefühl, dass wir den Kindern glückliche Momente bereiten können und sie nicht irgendetwas geschenkt bekommen, sondern ihre Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen.“ Danken möchten die beiden Azubis auch den Kolleginnen und Kollegen im Medienhaus, ohne deren Unterstützung der Erfolg der diesjährigen Wunschbaum-Aktion nicht möglich gewesen wäre.

Wünsche der Kinder gehen in Erfüllung

Und auch Romina Hartung, die seit Juni 2022 die Einrichtungsleitung in der Kinder- und Jugendhilfe St. Nikolaus übernommen hat, freut sich über die Aktion sehr. „Die Kinder rechnen nicht damit, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist für viele etwas sehr Besonderes und es werden mit Sicherheit viele Kinderaugen an Heiligabend strahlen.“ Bis dahin werden die Geschenke aber erst einmal sicher versteckt, damit die Überraschung dann auch gelingt.

