Region Braunschweig-Wolfsburg: Hier sind Geburten möglich

In welchen Krankenhäusern können Mütter aus Braunschweig , Wolfsburg , Salzgitter und Umgebung ihre Babys zur Welt bringen?

Wer ein Kind erwartet, steht (irgendwann) unweigerlich vor der Frage: Wo möchte ich mein Baby zur Welt bringen? Diese Frage drängt nicht nur, weil Eltern immer mehr Wert auf eine selbstbestimmte Geburt sowie Angebote von Geburtswanne bis Walking-PDA legen. Sondern auch, weil in den vergangenen Jahren zahlreiche Geburtsstationen in Deutschland schließen mussten.

Auch die Region Braunschweig-Wolfsburg ist von diesem Trend betroffen: So kann das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad wegen akuten Personalmangels bis auf Weiteres keine stationären Geburten anbieten. Auch die Geburtsstation in Peine musste 2019 schließen.

Wo also können Schwangere zwischen Gifhorn und Goslar entbinden? Unsere Karte zeigt: Wer südlich der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt wohnt, muss im Zweifel lange Strecken fahren. Nicht in unserem Überblick mit aufgeführt sind das Ameos-Klinikum in Halberstadt sowie Geburtshäuser – von Hebammen geführte Einrichtungen, in denen Schwangere in einem ganz anderen Rahmen als im Krankenhaus entbinden können. Solche Häuser gibt es zum Beispiel im Landkreis Gifhorn.

Diese Angebote haben Krankenhäuser mit Geburtsstationen in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Die Wahl für oder gegen einen Entbindungsort hängt für werdende Eltern aber nicht nur mit der Erreichbarkeit, sondern auch mit den Angeboten zusammen. Unser Überblick zeigt deshalb, wo Schwangere welche Angebote wahrnehmen können. Die Angaben stammen von den Kliniken selbst. Zum besseren Verständnis hilft unser kleines Geburts-Glossar weiter.

Bonding : Methode zur Unterstützung der Bindung zwischen Eltern und Kind; vor allem durch Haut-zu-Haut-Kontakt und Anlegen an die Brust direkt nach der Geburt

: Methode zur Unterstützung der Bindung zwischen Eltern und Kind; vor allem durch Haut-zu-Haut-Kontakt und Anlegen an die Brust direkt nach der Geburt CTG : Methode zur Überwachung des Herzschlagfrequenz des Kindes und der Wehentätigkeit der Mutter

: Methode zur Überwachung des Herzschlagfrequenz des Kindes und der Wehentätigkeit der Mutter Familienzimmer : ermöglicht beiden Elternteilen, mit dem Baby im Krankenhaus zu bleiben

: ermöglicht beiden Elternteilen, mit dem Baby im Krankenhaus zu bleiben Kaisergeburt : Kaiserschnitt, bei dem die Mutter mit einer PDA statt Vollnarkose betäubt wird und so den Geburtsvorgang aktiv miterleben kann. Das Baby wird in der Regel gleich nach der Geburt auf die Brust gelegt.

: Kaiserschnitt, bei dem die Mutter mit einer PDA statt Vollnarkose betäubt wird und so den Geburtsvorgang aktiv miterleben kann. Das Baby wird in der Regel gleich nach der Geburt auf die Brust gelegt. Perinatalzentrum : Einrichtung zur Versorgung Früh- und Neugeborener. Eingeteilt in Level 1 (für die kleinsten und unreifsten Kinder), Level 2 (betreut Frühgeborene ab SSW 29 oder 1250 Gramm) und Level 3 bzw. Perinataler Schwerpunkt (Geburt ab SSW 32 oder 1500 Gramm).

: Einrichtung zur Versorgung Früh- und Neugeborener. Eingeteilt in Level 1 (für die kleinsten und unreifsten Kinder), Level 2 (betreut Frühgeborene ab SSW 29 oder 1250 Gramm) und Level 3 bzw. Perinataler Schwerpunkt (Geburt ab SSW 32 oder 1500 Gramm). Rooming-In : Gemeinsamer Aufenthalt von Mutter und Kind nach der Geburt des Kindes

: Gemeinsamer Aufenthalt von Mutter und Kind nach der Geburt des Kindes SSW : Schwangerschaftswoche. Regulär umfasst eine Schwangerschaft 40 Wochen, der errechnete Geburtstermin wird auch als SSW 40+0 bezeichnet (40 Wochen und 0 Tage).

: Schwangerschaftswoche. Regulär umfasst eine Schwangerschaft 40 Wochen, der errechnete Geburtstermin wird auch als SSW 40+0 bezeichnet (40 Wochen und 0 Tage). U1 und U2 : Die ersten Früherkennungsuntersuchungen. Die U1 wird direkt nach der Geburt, die U2 (in der Regel) am dritten Lebenstag des Kindes durchgeführt.

: Die ersten Früherkennungsuntersuchungen. Die U1 wird direkt nach der Geburt, die U2 (in der Regel) am dritten Lebenstag des Kindes durchgeführt. Vaginal Seeding : Verfahren, bei dem ein per Kaiserschnitt geborenes Kind nachträglich mit dem Scheidensekret der Mutter in Berührung gebracht wird; soll das Immunsystem des Kindes stärken.

: Verfahren, bei dem ein per Kaiserschnitt geborenes Kind nachträglich mit dem Scheidensekret der Mutter in Berührung gebracht wird; soll das Immunsystem des Kindes stärken. Walking-PDA : Periduralanästhesie, während der die Schwangere mobil bleibt und nicht liegen bleiben muss.

: Periduralanästhesie, während der die Schwangere mobil bleibt und nicht liegen bleiben muss. Wunschkaiserschnitt: Nicht medizinisch begründete oder notwendige, geplante Schnittgeburt

Hier liegen Geburtskliniken in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Foto: Jürgen Runo

Städtisches Klinikum Braunschweig

Adresse : Celler Str. 38, 38114 Braunschweig

: Celler Str. 38, 38114 Braunschweig Telefon : (0531) 5953276

: (0531) 5953276 Infoabend : Informationsfilm auf der Webseite

: Informationsfilm auf der Webseite Ausstattung : 5 Entbindungsräume und ein Vorbereitungsraum

: 5 Entbindungsräume und ein Vorbereitungsraum Hebammen : pro Dienst jeweils 3 Hebammen, zusätzlich werdende Hebammen in Ausbildung und Studium im Praxiseinsatz

: pro Dienst jeweils 3 Hebammen, zusätzlich werdende Hebammen in Ausbildung und Studium im Praxiseinsatz Möglichkeiten der Entbindung : 1 Geburtswanne, 1 Geburtshocker, zusätzlich alle Geburtsbetten zum Hocker umbaubar

: 1 Geburtswanne, 1 Geburtshocker, zusätzlich alle Geburtsbetten zum Hocker umbaubar Geburten pro Jahr : ca. 2400

: ca. 2400 Kaiserschnittquote : ca 35 Prozent

: ca 35 Prozent Angebote : Geburtsplanungssprechstunde bei Risikoschwangerschaften; Kaisergeburt nach Absprache; Wunschkaiserschnitt nach individueller Absprache; Geburtserleichternde Homöopathie; Akupunktur nach Verfügbarkeit; spätes Abnabeln/frühes Bonding

: Geburtsplanungssprechstunde bei Risikoschwangerschaften; Kaisergeburt nach Absprache; Wunschkaiserschnitt nach individueller Absprache; Geburtserleichternde Homöopathie; Akupunktur nach Verfügbarkeit; spätes Abnabeln/frühes Bonding Nachsorge : geburtsvorbereitende Akupunktur, Laktationsberatung auf Station wird angeboten. Rückbildungskurse in der Elternschule und Geburtsvorbereitung pausieren wegen der Covid Beschränkungen. Wiederaufnahme ist in Planung.

: geburtsvorbereitende Akupunktur, Laktationsberatung auf Station wird angeboten. Rückbildungskurse in der Elternschule und Geburtsvorbereitung pausieren wegen der Covid Beschränkungen. Wiederaufnahme ist in Planung. Verweildauer nach der Geburt : 1 bis 3 Tage

: 1 bis 3 Tage Familienzimmer : Momentan wegen der Covid-Beschränkungen kein Angebot. Ansonsten 5 Familienzimmer.

: Momentan wegen der Covid-Beschränkungen kein Angebot. Ansonsten 5 Familienzimmer. Spezialisierungen: Level-1-Perinatalzentrum

Marienstift Braunschweig

Adresse : Helmstedter Str. 35, 38102 Braunschweig

: Helmstedter Str. 35, 38102 Braunschweig Telefon : (0531) 7011280

: (0531) 7011280 Infoabend : Online-Info-Abend an jedem ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr

: Online-Info-Abend an jedem ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr Ausstattung : 4 Kreißzimmer und 2 Vorwehenzimmer

: 4 Kreißzimmer und 2 Vorwehenzimmer Hebammen : Beleghebammensystem mit zehn Hebammen. Vor Ort sind jeweils zwei Hebammen, die in 12-Stunden-Schichten tätig sind. Eine Hebamme betreut maximal zwei Frauen.

: Beleghebammensystem mit zehn Hebammen. Vor Ort sind jeweils zwei Hebammen, die in 12-Stunden-Schichten tätig sind. Eine Hebamme betreut maximal zwei Frauen. Möglichkeiten der Entbindung : Gebärwanne, „Bewegungs“-Kreißsaal sowie Hocker und Seil in jedem Kreißsaal

: Gebärwanne, „Bewegungs“-Kreißsaal sowie Hocker und Seil in jedem Kreißsaal Geburten pro Jahr : zwischen 1000 und 1100

: zwischen 1000 und 1100 Kaiserschnittquote : 28 Prozent

: 28 Prozent Angebote : „Kaisergeburt“ auf Wunsch, Vaginal Seeding auf Wunsch

: „Kaisergeburt“ auf Wunsch, Vaginal Seeding auf Wunsch Nachsorge : Sobald das Thema Corona ganz vorbei ist, wird das Marienstift wieder die Elternschule, Stillberatung sowie Kurse wie „Fit im Wochenbett“ anbieten.

: Sobald das Thema Corona ganz vorbei ist, wird das Marienstift wieder die Elternschule, Stillberatung sowie Kurse wie „Fit im Wochenbett“ anbieten. Verweildauer nach der Geburt : Das ist sehr unterschiedlich. Einige entscheiden sich für eine ambulante Entbindung und sind nur vier bis sechs Stunden vor Ort. Andere bleiben bis nach der U2-Untersuchung, also drei bis vier Tage.

: Das ist sehr unterschiedlich. Einige entscheiden sich für eine ambulante Entbindung und sind nur vier bis sechs Stunden vor Ort. Andere bleiben bis nach der U2-Untersuchung, also drei bis vier Tage. Familienzimmer : 3 Familienzimmer – die Nachfrage übersteigt das Angebot

: 3 Familienzimmer – die Nachfrage übersteigt das Angebot Spezialisierungen: Wir entbinden ab der 36+0 Schwangerschaftswoche und fördern die selbstbestimmte natürliche Geburt. Weiterhin gibt es eine Walking PDA, die Äußere Wendung, sowie Steißlagengeburten. Als besonderes Angebot des Hauses erhalten die Neugeborenen von uns eine schöne Geburtsurkunde sowie einen Babybody und die Babyfotografin kommt regelmäßig ins Haus, um die Säuglinge abzulichten.

Klinikum Wolfsburg

Adresse : Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg

: Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg Telefon : (05361) 801337

: (05361) 801337 Infoabend : virtueller Infoabend jeweils am 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19 Uhr

: virtueller Infoabend jeweils am 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19 Uhr Ausstattung : fünf Kreißsäle, ein Sectio-Saal

: fünf Kreißsäle, ein Sectio-Saal Hebammen : 19 Hebammen in Voll- oder Teilzeit. Dazu kommen Schülerinnen aus Braunschweig und Studierende des neuen dualen Studiengangs Hebammenwissenschaften aus Göttingen und Hannover.

: 19 Hebammen in Voll- oder Teilzeit. Dazu kommen Schülerinnen aus Braunschweig und Studierende des neuen dualen Studiengangs Hebammenwissenschaften aus Göttingen und Hannover. Möglichkeiten der Entbindung : Jeder Kreißsaal ist voll ausgestattet. Tücher, Gebärhocker, Matten und weitere Hilfsmittel. Eine Gebärbadewanne.

: Jeder Kreißsaal ist voll ausgestattet. Tücher, Gebärhocker, Matten und weitere Hilfsmittel. Eine Gebärbadewanne. Geburten pro Jahr : ca. 1782

: ca. 1782 Kaiserschnittquote : 27,7 Prozent

: 27,7 Prozent Angebote : Wunschkaiserschnitte, Beckenendlagengeburten nach Beratung, (sanfte) äußere Wendungen

: Wunschkaiserschnitte, Beckenendlagengeburten nach Beratung, (sanfte) äußere Wendungen Nachsorge : Elternschule unter anderem mit Betreuung von Müttern mit Neugeborenen, Lasertherapie bei wunden Brustwarzen, Stillhotline bei Problemen zu Hause. Stillberatung auf der Station, Anleitung zur vorgeburtlichen Milchgewinnung. Kurse zur Geburtsvorbereitung und zur Rückbildung. Die Kinderklinik betreibt als eines von drei Krankenhäusern in Niedersachsen eine Frauenmilchbank.

: Elternschule unter anderem mit Betreuung von Müttern mit Neugeborenen, Lasertherapie bei wunden Brustwarzen, Stillhotline bei Problemen zu Hause. Stillberatung auf der Station, Anleitung zur vorgeburtlichen Milchgewinnung. Kurse zur Geburtsvorbereitung und zur Rückbildung. Die Kinderklinik betreibt als eines von drei Krankenhäusern in Niedersachsen eine Frauenmilchbank. Verweildauer nach der Geburt : In der Regel gehen Entbundene nach der U2, also am 3. Tag nach Hause.

: In der Regel gehen Entbundene nach der U2, also am 3. Tag nach Hause. Familienzimmer : Laut Klinikum in ausreichender Kapazität vorhanden.

: Laut Klinikum in ausreichender Kapazität vorhanden. Spezialisierungen: Perinatalzentrum Level 1: höchste Stufe der Versorgung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Hochrisikogeburten, extreme Frühgeburten an der Grenze der frühesten Lebensfähigkeit. Geburtsmodussprechstunde sowie Pränataldiagnostik. Zertifiziertes babyfreundliches Krankenhaus.

Helios-Klinik Gifhorn

Adresse : Campus 6, 38518 Gifhorn

: Campus 6, 38518 Gifhorn Telefon : (05371) 871100

: (05371) 871100 Infoabend : Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, 18 Uhr. Online-3D-Führung auf der Webseite.

: Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, 18 Uhr. Online-3D-Führung auf der Webseite. Ausstattung : 3 Kreißsäle, 1 Ruheraum, ein Wehenzimmer, ein Notsectio-OP

: 3 Kreißsäle, 1 Ruheraum, ein Wehenzimmer, ein Notsectio-OP Hebammen : 19

: 19 Möglichkeiten der Entbindung : Wanne, Hocker, Seil etc.

: Wanne, Hocker, Seil etc. Geburten pro Jahr : ca. 1.200

: ca. 1.200 Kaiserschnittquote : 30 Prozent

: 30 Prozent Angebote : Storchentaxi, Hebammensprechstunde, Geburtsmodussprechstunde, individuelle Geburtsplanung mit den Schwangeren, Akupunktur, Homöopathie, therapeutisches Physiotape

: Storchentaxi, Hebammensprechstunde, Geburtsmodussprechstunde, individuelle Geburtsplanung mit den Schwangeren, Akupunktur, Homöopathie, therapeutisches Physiotape Nachsorge : Die Klinik verfügt über eine angeschlossene Elternschule mit umfassenden Angeboten – 24-Stunden-Rooming-In.

: Die Klinik verfügt über eine angeschlossene Elternschule mit umfassenden Angeboten – 24-Stunden-Rooming-In. Verweildauer nach der Geburt : 2 Tage, nach Kaiserschnitt auch 3

: 2 Tage, nach Kaiserschnitt auch 3 Familienzimmer : Familienzimmer sind vorhanden und werden nach Bedarf zur Verfügung gestellt

: Familienzimmer sind vorhanden und werden nach Bedarf zur Verfügung gestellt Spezialisierungen: Perinatalzentrum Level 3, Entbindung ab 32+0 SSW möglich, 24h Kinderärzte im Klinikum

Helios-Klinik Salzgitter

Adresse : Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter

: Kattowitzer Str. 191, 38226 Salzgitter Telefon : (05341) 8351215

: (05341) 8351215 Infoabend : jeden ersten Montag im Monat um 18.30 Uhr

: jeden ersten Montag im Monat um 18.30 Uhr Ausstattung : 4 moderne Kreißsäle und ein neu eingerichteter Infektionskreißsaal (z.B. für Corona-positive Mütter)

: 4 moderne Kreißsäle und ein neu eingerichteter Infektionskreißsaal (z.B. für Corona-positive Mütter) Hebammen : 13 Hebammen

: 13 Hebammen Möglichkeiten der Entbindung : alle modernen Verfahren der Schmerzlinderung. Moderne Entbindungsbetten ermöglichen unterschiedliche Gebärstellungen. Gebär- bzw. Entspannungswanne für Wassergeburten, 2 Gebärhocker, 2 Pezzibälle, 5 Geburtsseile und 2 Entbindungsmatten.

: alle modernen Verfahren der Schmerzlinderung. Moderne Entbindungsbetten ermöglichen unterschiedliche Gebärstellungen. Gebär- bzw. Entspannungswanne für Wassergeburten, 2 Gebärhocker, 2 Pezzibälle, 5 Geburtsseile und 2 Entbindungsmatten. Geburten pro Jahr : ca. 760

: ca. 760 Kaiserschnittquote : 22,2 Prozent

: 22,2 Prozent Angebote : U2 nach der 48. Lebensstunde, Neugeborenenhörscreening, Herzfehlerscreening mit Oxymetrie, Untersuchung und Ultraschall des Hüftgelenks bei Indikationen nach Geburten nach Beckenendlage bzw. Sectio-Stoffwechselscreening

: U2 nach der 48. Lebensstunde, Neugeborenenhörscreening, Herzfehlerscreening mit Oxymetrie, Untersuchung und Ultraschall des Hüftgelenks bei Indikationen nach Geburten nach Beckenendlage bzw. Sectio-Stoffwechselscreening Nachsorge : Hilfe beim Wickeln und Handling, Rückbildungsgymnastik, Stillberatung. Sobald es wieder möglich ist, wird das Klinikum auch sein beliebtes Stillcafé und die Babymassagen (Kurse) wieder anbieten. Auf Wunsch bringt das Storchentaxi die Familie nach Hause. Das Kind reist dabei sicher in einer Babyschale, das Helios-Klinikum übernimmt die Kosten für die Fahrt.

: Hilfe beim Wickeln und Handling, Rückbildungsgymnastik, Stillberatung. Sobald es wieder möglich ist, wird das Klinikum auch sein beliebtes Stillcafé und die Babymassagen (Kurse) wieder anbieten. Auf Wunsch bringt das Storchentaxi die Familie nach Hause. Das Kind reist dabei sicher in einer Babyschale, das Helios-Klinikum übernimmt die Kosten für die Fahrt. Verweildauer nach der Geburt : In der Regel bleiben junge Familien zwei bis drei Tage in der Klinik.

: In der Regel bleiben junge Familien zwei bis drei Tage in der Klinik. Familienzimmer : 5 Zweibettzimmer, 2 Familienzimmer. Für Eltern, deren Neugeborenes in der Neonatologie medizinisch versorgt werden müssen, bietet die Klinik drei weitere Zimmer an.

: 5 Zweibettzimmer, 2 Familienzimmer. Für Eltern, deren Neugeborenes in der Neonatologie medizinisch versorgt werden müssen, bietet die Klinik drei weitere Zimmer an. Spezialisierungen: Das Klinikum ist als perinataler Schwerpunkt (Level 3) eingestuft. Es können Frühgeborene ab der 32+0 Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht ab 1500 Gramm versorgt werden, bei denen keine anhaltenden gesundheitlichen Probleme zu erwarten sind.

Klinikum Wolfenbüttel

Adresse : Alter Weg 80, 38302 Wolfenbüttel

: Alter Weg 80, 38302 Wolfenbüttel Telefon : (05331) 9343701

: (05331) 9343701 Infoabend : jeden ersten Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr

: jeden ersten Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr Ausstattung : 3 Kreißsäle und 1 CTG-Raum (Überwachung der kindlichen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit)

: 3 Kreißsäle und 1 CTG-Raum (Überwachung der kindlichen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit) Hebammen : 15 Hebammen (in Voll- und Teilzeit), zwei MFAs und zwei Hebammen-Studentinnen. In jedem Dienst sind zwei Hebammen geplant.

: 15 Hebammen (in Voll- und Teilzeit), zwei MFAs und zwei Hebammen-Studentinnen. In jedem Dienst sind zwei Hebammen geplant. Möglichkeiten der Entbindung : Aufrechte Gebärhaltungen, Geburtswanne, zwei Gebärhocker

: Aufrechte Gebärhaltungen, Geburtswanne, zwei Gebärhocker Geburten pro Jahr : rund 900

: rund 900 Kaiserschnittquote : rund 30 Prozent

: rund 30 Prozent Angebote : Wunschkaiserschnitt

: Wunschkaiserschnitt Nachsorge : Elternschule (Storchennest) mit Kursen vor und nach der Geburt. Wochenbettambulanz für Mütter, die keine Hebamme gefunden haben. Still- und Laktationsberatung.

: Elternschule (Storchennest) mit Kursen vor und nach der Geburt. Wochenbettambulanz für Mütter, die keine Hebamme gefunden haben. Still- und Laktationsberatung. Verweildauer nach der Geburt : 2 Tage; 4 Tage nach Kaiserschnitt

: 2 Tage; 4 Tage nach Kaiserschnitt Familienzimmer : 2 Familienzimmer, die sehr gefragt sind. Bei Bedarf und Möglichkeit versuche das Klinikum stets freie Zimmer für Familien zur Verfügung zu stellen.

: 2 Familienzimmer, die sehr gefragt sind. Bei Bedarf und Möglichkeit versuche das Klinikum stets freie Zimmer für Familien zur Verfügung zu stellen. Spezialisierungen: Das Klinikum bietet unseren Patientinnen eine familienorientierte Geburtsklinik. Unter anderem: Rooming-In, U2 ab dem 3. Lebenstag des Kindes.

Helios-Klinik Helmstedt

Adresse : Conringstraße 26, 38350 Helmstedt

: Conringstraße 26, 38350 Helmstedt Telefon : (05351) 141860 (Geburtshilfe)

: (05351) 141860 (Geburtshilfe) Infoabend : jeden ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr

: jeden ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr Ausstattung : 2 Kreißsäle, 2 Wehenräume, 1 Notsectio OP

: 2 Kreißsäle, 2 Wehenräume, 1 Notsectio OP Hebammen : 9

: 9 Möglichkeiten der Entbindung : Wanne, Hocker, Seil etc.

: Wanne, Hocker, Seil etc. Geburten pro Jahr : ca. 510

: ca. 510 Kaiserschnittquote : 30 Prozent

: 30 Prozent Angebote : Akupunktursprechstunde, umfassende Beratung zur Wunschsectio, spontane Beckenendlage-Geburt

: Akupunktursprechstunde, umfassende Beratung zur Wunschsectio, spontane Beckenendlage-Geburt Nachsorge : Nachstationäre U2, Rückbildung sowie Babymassage, durch freiberufliche Hebammen

: Nachstationäre U2, Rückbildung sowie Babymassage, durch freiberufliche Hebammen Verweildauer nach der Geburt : 2 Tage, nach Kaiserschnitt auch 3

: 2 Tage, nach Kaiserschnitt auch 3 Familienzimmer : Familienzimmer werden nach Bedarf zur Verfügung gestellt.

: Familienzimmer werden nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Spezialisierungen: Äußere Wendung von Beckenendlage, Chefarzt mit der Zusatzbezeichnung spezielle Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Zur Diagnostik Dopplersonographie, Betreuung von Risikoschwangerschaften, Entbindung von Plazenta Praevia, Entbindung am Termin bei Plazentationsstörung.

Asklepios Harzkliniken Goslar

Adresse : Kösliner Str. 12, 38642 Goslar

: Kösliner Str. 12, 38642 Goslar Telefon : (05321) 441371

: (05321) 441371 Infoabend : Video-Podcast

: Video-Podcast Ausstattung : 2 Kreißsäle, hochmoderner Überwachungsraum für die ambulante Betreuung der Schwangeren

: 2 Kreißsäle, hochmoderner Überwachungsraum für die ambulante Betreuung der Schwangeren Hebammen : 9 angestellte Hebammen

: 9 angestellte Hebammen Möglichkeiten der Entbindung : Entspannungsbad mit beleuchtetem Deckenbild, Gebärhocker. Die Kreißsäle verfügen jeweils über ein breites Entbindungsbett und einen Maia-Hocker.

: Entspannungsbad mit beleuchtetem Deckenbild, Gebärhocker. Die Kreißsäle verfügen jeweils über ein breites Entbindungsbett und einen Maia-Hocker. Geburten pro Jahr : zwischen 450 und 500

: zwischen 450 und 500 Kaiserschnittquote : gering, liegt im Vergleich mit anderen Kliniken in der Norm

: gering, liegt im Vergleich mit anderen Kliniken in der Norm Angebote : individuelle Geburt, PDA, Akupunktur, Geburtsvorbereitungskurse

: individuelle Geburt, PDA, Akupunktur, Geburtsvorbereitungskurse Nachsorge : Stillberatung, Rückbildung im Wochenbett, 24-Stunden-Rooming-In

: Stillberatung, Rückbildung im Wochenbett, 24-Stunden-Rooming-In Verweildauer nach der Geburt : zwischen 2 und 3 Tagen

: zwischen 2 und 3 Tagen Familienzimmer : Ausreichend Familienzimmer vorhanden, Kapazität reicht aus.

: Ausreichend Familienzimmer vorhanden, Kapazität reicht aus. Spezialisierungen: Eine Begleitperson darf trotz Corona-Beschränkungen bei der Geburt dabei sein. „Ich bin ein Harz Baby“: Jedes Baby erhält das neue „Body“-Shirt von der Harzklinik. Die Geburtsstation wurde 2016 modernisiert: Extra wurden aufwendige Farbkonzepte entwickelt, Lichtbilder an der Decke installiert, um die Räumlichkeiten für Kinder und Eltern noch gemütlicher zu machen. Hebammen stehen rund um die Uhr zu Verfügung.

