Die Melodie von Rarotonga – Insel in der Südsee

„Now is the hour when we must say goodbye ...“ – Jake Numanga singt dieses berühmte melancholische Lied, spielt dazu auf seiner Ukulele. Er steht auf einem Podest in der Wartehalle des Flughafens der Südseeinsel Raro­tonga. Mit dem von den Maori in Neuseeland populär gemachten Farewell-Song...