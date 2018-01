12-Jährige nach Schüssen in Silvesternacht schwer verletzt

Salzgitter Das Mädchen ist nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nimmt in Thiede drei Verdächtige fest.

. Ein 12-jähriges Mädchen ist im Salzgitteraner Stadtteil Thiede schwer verletzt worden, als mehrere Männer in der Silvesternacht mit Handfeuerwaffen um sich schossen. Das Kind wurde im Oberkörper getroffen und in einem Wolfenbütteler Krankenhaus notoperiert. Das Mädchen schwebt nach Auskunft von Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei erfuhr erst im Krankenhaus von der Verletzung durch eine Schusswaffe. „Danach lief umgehend der gesamte Polizeiapparat an“, sagte Pintak. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelten seine Kollegen zügig drei Tatverdächtige, die sich in der Nähe des Tatortbereichs aufhielten und nahm sie umgehend fest. „Ihre Tatbeteiligung wird derzeit geprüft und steht noch nicht abschließend fest“, so Pintak. Der Bereich um die Diesterwegstraße, wo sich die Tat ereignete, ist auch heute Mittag noch weiträumig abgesperrt. Die Polizei rückte noch in der Nacht mit Spürhunden an, die nach Munition suchten. Nach Informationen unserer Zeitung finden sich auf der Straße im abgesperrten Bereich rund um eine Sportsbar mehr als 20 Patronenhülsen. Anwohner sagten gegenüber unserer Zeitung, dass ab kurz vor Mitternacht „herumgeballert“ worden sei. Einige Projektile sollen auch in ein Haus eingedrungen sein.

Welche Art von Waffen im Spiel waren, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob die drei Tatverdächtigen alle an der Tat beteiligt gewesen sind und wer von ihnen einen scharfe Waffe eingesetzt hat. „Es wird derzeit noch geprüft, ob die drei Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden sollen“, so Pintak. Zur Identität der drei Männer ist bisher relativ wenig bekannt. Einer von ihnen ist 65 Jahre alt.

Bereits die Thieder Silvesternacht von 2016 auf 2017 hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Zwei ehrenamtliche Feuerwehrleute (33 und 28 Jahre alt), die nicht im Einsatz waren, wollten ihren Kameraden in der Nähe des Feuerwehrhauses zur Hilfe eilen und wurden verprügelt. Einer der beiden leidet bis heute unter den Spätfolgen. Unbekannte hatten ihm unter anderem mehrfach das Sprunggelenk gebrochen. Die Täter konnten nie ermittelt werden, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren im Mai ein.