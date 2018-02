Kultur-Konferenzen starten im Februar

. Um sein ehrgeiziges Ziel in Sachen Kulturentwicklungsplan (KEP) zu beschreiben, nutzt Kulturdezernent Eric Neiseke ein Bild: „Das Ganze soll sich nicht wie ein Kaugummi in die Länge ziehen, sonst verlieren die Bürger das Interesse daran.“ Noch in diesem Jahr möchte Neiseke der Politik einen KEP zur Beratung vorlegen. Damit das funktionieren kann, startet nun im Februar die Reihe der vier Kulturkonferenzen. ...