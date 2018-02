63-Jähriger verletzt nach Unfall in Lengede

Bereits am Samstag kam es um 13:50 Uhr auf der Barbecker Straße in Höhe der Krugstraße in Lengede zu einem Verkehrsunfall. Zwei 63- und 45-jährige PKW-Fahrer befuhren die Barbecker Straße in Lengede. Der 63-Jährige wollte in Höhe der Krugstraße nach links in diese abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 45-jährige aus Salzgitter zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der 63-jährige, der ebenfalls aus Salzgitter stammt, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 17.500 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder