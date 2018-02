Salzgitter Unbekannte wollten nach Polizeiangaben in ein Wohnhaus am Gärtlingsweg in Lengede einbrechen. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr. Die Unbekannten versuchten jedoch ohne Erfolg, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Warum sie schließlich von ihrem Vorhaben abließen, sei nicht bekannt, so die Polizei weiter. Sie flüchteten unerkannt. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

