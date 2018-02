Landwirte ernten mehr als 83 Tonnen Rüben pro Hektar

Es war eine Vorzeige-Kampagne mit Rekordzahlen bei Rüben- und Zuckerertrag. Die Verarbeitung der Zuckerrüben im Nordzucker-Werk ging Mitte Januar nach 122 Tagen ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Das machte Vorstandsmitglied Ralf Bartels am Mittwoch während der Winterversammlung des Zuckerrübenanbauerverbandes Niedersachsen-Mitte in Groß Heere vor rund 60 Landwirten deutlich. Was indes nicht heißt, dass...